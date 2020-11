Olivares a Manuel Merino: Me parece bastante fuera de lugar e inmaduro

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares, cuestionó al expresidente de facto Manuel Merino por no asumir su responsabilidad en la represión de la Policía contras manifestantes el pasado 14 de noviembre.

“ Me parece bastante fuera de lugar y, en realidad, inmaduro y me apena decirlo como alguien menor que él (Manuel Merino). Que saque cuerpo con esa facilidad y diga ‘yo no fui, fue el del costado’. Uno tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Él dirigió un gobierno por unos días que escaló en enfrentamientos con la ciudadanía. Hay órdenes que se han dado definitivamente”, expresó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, Olivares Cortés indicó que espera que Merino de Lama, congresista de Acción Popular, se someta a las pesquisas para definir las responsabilidades en el ataque contra los protestantes y que registró decenas de heridos y dos fallecidos -Bryan Pintado e Inti Sotelo-.

“Ha estado nueve días en silencio, desaparecido. Lo primero que esperaría de un expresidente del Congreso que intentó ser presidente de la República es que se allane a las investigaciones para determinar qué ha pasado en estos días de tumulto, de represión excesiva”, aseveró.

Lo dicho por Daniel Olivares se suscita luego de la reaparición de Manuel Merino ante los medios, tras su renuncia a la presidencia de facto, para pedir que el Partido Morado retire su plancha presidencial de las elecciones generales de abril del 2021.

“Exhorto al presidente Francisco Sagasti y a su agrupación política, el Partido Morado, hoy partido de Gobierno, el retiro de su plancha presidencial para que de esta manera se garantice el desarrollo de un proceso electoral neutral y transparente. Es lo que el Perú necesita y espero que nadie se corra de esta responsabilidad”, señaló Merino a través de una grabación.

Ante ello, Daniel Olivares afirmó que el Partido Morado no retirará su candidatura presidencial. “Eso no puede cambiar (la renuncia de Francisco Sagasti) porque sería muy perjudicial para el partido y para el país por sobre todas las cosas, que tengamos una candidatura presidencial, así sea una segunda vicepresidencia, en el Gobierno de transición (...) En esta época en la que nadie pone las manos al fuego, yo las pondría al fuego de que (Sagasti) cumplirá con su palabra”, exclamó el portavoz.

