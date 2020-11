Mirtha Vásquez: “Lamento que no haya un mea culpa por parte de Merino”

La titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Manuel Merino, en las que no aceptó su responsabilidad política por las muertes ocurridas en las marchas del último 14 de noviembre.

“ Quiero lamentar que no haya un mea culpa por parte del señor Merino . Es verdad lo que él dice sobre que esta crisis ha sido producida producto del hartazgo político, pero también hay que ser autocrítico y asumir responsabilidades. (...) Yo rechazo que se siga sosteniendo la teoría de que detrás de las manifestaciones hubo manipulación”, señaló la congresista del Frente Amplio en entrevista con Ideele Radio.

Vásquez agregó que hubiese sido correcto que Merino de Lama se pusiera a disposición de las investigaciones de la Fiscalía y cuestionó que el expresidente de facto pidiera el retiro de la plancha presidencial del Partido Morado.

“ No sé si es legítimo o por lo menos considerar legítimo que (Manuel Merino) ponga condiciones . Entiendo que hay que tener garantías de objetividad y de transparencia desde el Ejecutivo, pero quien lo solicita tiene que tener cierta legitimidad para ello”, subrayó la presidenta del Congreso.

Sobre eventual postulación de Vizcarra

En otro momento, Mirtha Vásquez opinó sobre la eventual participación de Martín Vizcarra en los próximos comicios electorales como candidato al Legislativo.

“El señor Vizcarra tiene que responder en este momento (a los cuestionamientos en su contra). Su prioridad debería ser la aclaración de este tipo de acusaciones serias que se le hacen porque sino damos un mensaje a la población que no es el más adecuado”, declaró la parlamentaria.

Cabe resaltar que el exjefe de Estado manifestó el domingo 22 de noviembre sus intenciones de llegar al Congreso de la República.

“Yo estaba concentrado en cumplir mi mandato hasta el 28 de julio. Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar. Me está haciendo evaluar la situación porque vemos que definitivamente hay temas de los cuales no podemos mantenernos al margen”, dijo en entrevista con Punto Final.

