Mesías Guevara sobre Merino: “Acción Popular nunca lo reconoció como presidente”

La reaparición del Manuel Merino después de una semana de ausencia, tras su renuncia a la presidencia de facto el pasado domingo 15 de noviembre, ha generado un sinfín de reacciones en la clase política peruana. Por ello, la agrupación de la lampa no ha sido ajena a este pronunciamiento.

A través de sus redes sociales, el presidente de Acción Popular y gobernador por la región Cajamarca, Mesías Guevara, expresó que Merino de Lama solo busca limpiar su imagen y que su partido jamás lo consideró como mandatario del Perú.

“Manuel Merino habla por Manuel Merino y no por AP, que nunca lo reconoció como presidente. Y es una blasfemia que mencione a Valentín Paniagua”, se lee en el tuit publicado en la cuenta personal de Guevara Amasifuén, quien también llegó al Congreso en el periodo 2011-2016.

Asimismo, no dudó en referirse a la renuncia de la precandidatura de Alfredo Barnechea, luego de que este asegurara que su retiro se debe a que el partido se encuentra divido y carece de dirigentes, además de no estar de acuerdo con las decisiones políticas de los representantes de AP.

“Ese desacuerdo debió haberlo hecho público el 9 de noviembre y no 13 días después. Ese día mancharon la lampa”, detalló Mesías Guevara. Cabe recodar que desde hace uno días se venía rumoreando la salida de Barnechea, y fue el exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde quien aseguró que esto se daría en el transcurso de la semana.

Alfredo Barnechea confirma el retiro de su precandidatura presidencial

Tras múltiples versiones que aseguraban su retiro de la carrera por ser el candidato presidencial de Acción Popular de cara a las elecciones del 2021, Alfredo Barnechea confirmó que no se presentará a las elecciones primarias del partido.

Mediante de un pronunciamiento oficial, Barnechea enumeró una serie de errores dentro de la agrupación política que le orientaron a tomar esta decisión, entre ellos, las que no le fueron consultadas.

“Acción Popular carece de dirigentes, y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar a un partido así y por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido”, resaltó.

