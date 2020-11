Francisco Sagasti brindará un mensaje a la Nación este lunes

Presidencia informó que el presidente de la República, Francisco Sagasti, brindará un mensaje al país este lunes 23 de noviembre a las 08.30 p. m..

En una entrevista para La República, Francisco Sagasti se refirió sobre el éxito que podría tener el Partido Morado si realiza una buena gestión durante estos ochos meses que le quedan por delante hasta el cambio de mando en julio del 2021.

“El éxito del país es lo que me interesa, no me interesa el éxito de uno u otro partido. En el momento en que entré a Palacio de Gobierno, empecé a pensar en el país mucho más que en uno o en otro interés particular”, expresó.

Asimismo, Sagasti Hochhausler fue consultado sobre una posible reforma a la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a los abusos que habrían cometido durante las manifestaciones contra el régimen de Manuel Merino.

“La Policía realmente ha tenido un papel excepcional durante la pandemia, ha recibido un apoyo mayoritario de la ciudadanía en todo este proceso. Entonces, por favor, recordemos lo que es la Policía desde hace un buen tiempo como institución. No pensemos que hay que reformarla por el actuar de unos malos elementos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla”, manifestó el jefe de Estado.

Francisco Sagasti: Partido Morado no acepta su renuncia a precandidatura

El Partido Morado, a través de su Órgano Electoral Nacional (OEN) decidió no aceptar la renuncia a la precandidatura a la vicepresidencia de Francisco Sagasti, actual jefe de Estado interino, quien va en una plancha presidencial liderada por Julio Guzmán.

El organismo de la agrupación explicó que, tras consultar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conocieron que no se puede admitir la dimisión porque las fórmulas ya fueron presentadas.

“EL OEN ha formulado una consulta a la ONPE sobre la renuncia del ciudadano Francisco Sagasti, atendiendo que esta entidad ya publicó el 09 de noviembre la resolución No. 000039-2020-GOECOR/ONPE, que contiene las listas y fórmulas definitivas del Partido Morado. Al respecto, la ONPE ha informado que no tiene competencia para pronunciarse sobre la tramitación de la renuncia del ciudadano Francisco Sagasti”, señalaron a través de un comunicado.