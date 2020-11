La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló que no le parece mal que el cambio de constitución entre a debate en el Pleno , pues aseguró que de ese modo estarían escuchando las peticiones de los ciudadanos.

Respecto a la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, mencionó que ya hay proyectos de ley en el Congreso, los cuales contemplan la posibilidad de hacerla y también para realizar un referéndum.

“Hay varios proyectos de ley que están presentándose para ir a un referéndum, para formar una asamblea constituyente. Creo que eso se va a tener que discutir en el marco del Parlamento”, aseguró Vásquez en entrevista con Latina.

“A mí no me parecería mal que escuchemos a la población y a las calles. No me parecería mal que entre al debate el cambio de constitución; sin embargo, tenemos poco tiempo y hay que mirar las posibilidades de que eso sea posible”, agregó.

Al ser consultada sobre si se plantearía algún cambio de la Constitución del 1993, manifestó que hubo reformas que se han estado promoviendo, sobre todo, en el marco político. Añadió que el Congreso de la República aprobó normas que, de cierto modo, trastocan la constitución porque, según aclaró, son importantes y necesarias.

“Es obligación terminar con algunas reformas que estaban en camino, como el tema de la inmunidad parlamentaria. Hay que terminar de resolverlas. Creo que este Congreso si alcanza para hacer algunas reformas”, aseveró.

Vásquez rechazó que Merino use instalaciones del Congreso

El último sábado se dio a conocer que Manuel Merino programó una conferencia de prensa para este domingo a las 8.00 a. m. en una de las salas del Congreso de la República. Esto generó que la la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, se pronunciara al respecto.

La congresista desaprobó que se haya dispuesto la realización del evento por no haber sido informada si se refiere a un hecho de trabajo parlamentario o a otros temas.

“Desde la Mesa Directiva del Congreso de la República consideramos que es importante que el uso de los recursos y bienes del Estado sean escrupulosamente para fines públicos, por lo que propondremos criterios para una utilización debida”, expresó Vásquez en un comunicado.

