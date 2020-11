Sagasti sobre elecciones: Me interesa el éxito del país, no el de un partido

El presidente de la República, Francisco Sagasti, habló sobre el éxito que podría tener el Partido Morado si realiza una buena gestión durante estos ochos meses que le quedan por delante. Señaló que, antes de interesarse por el éxito de un partido, lo hace por el del país .

En una entrevista para La República, el jefe de Estado de transición afirmó, además, que dejó de pensar en cualquier interés particular y comenzó a interesarse por el futuro de la nación apenas ocupó este cargo.

“ El éxito del país es lo que me interesa, no me interesa el éxito de uno u otro partido . En el momento en que entré a Palacio de Gobierno, empecé a pensar en el país mucho más que en uno o en otro interés particular”, aseveró Sagasti para este diario.

Durante el mismo diálogo, Francisco Sagasti fue consultado sobre una posible reforma a la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a los abusos que habían cometido en las manifestaciones. Indicó que piensan en un fortalecimiento de la institución más que en una reforma, ya que aseguró que no se debe tomar esa clase de decisiones por “el actuar de unos malos elementos”.

“La Policía realmente ha tenido un papel excepcional durante la pandemia, ha recibido un apoyo mayoritario de la ciudadanía en todo este proceso. Entonces, por favor, recordemos lo que es la Policía desde hace un buen tiempo como institución. No pensemos que hay que reformarla por el actuar de unos malos elementos . Lo que tenemos que hacer es fortalecerla”, manifestó el presidente de la República.

Flor Pablo aseguró que Sagasti no irá en la lista de Guzmán

Después de que Francisco Sagasti desistiera de ser aspirante a vicepresidente en la plancha presidencial de Julio Guzmán por el Partido Morado y esto no fuera admitido por el Órgano Electoral Nacional (OEN), la también precandidata a la vicepresidencia Flor Pablo indicó que el mandatario no irá en dicha fórmula.

“Luego de que nuestra lista gane las elecciones internas, que es nuestra expectativa, el Partido Morado retirará la candidatura (del presidente Francisco Sagasti) y nos inscribiremos a las elecciones generales solo con una plancha presidencial de dos miembros”, dijo en declaraciones a RPP.

