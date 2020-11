Presidente del JNE sobre referéndum: “Parece que los plazos no van a dar”

Varios sectores se han pronunciado acerca de plantear una reforma para la Constitución y programar un referéndum para ello; sin embargo, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, considera que no hay tiempo suficiente para llevarlo a cabo.

“Yo no puedo contestar si técnicamente eso [un referéndum] es posible, porque tendría que analizar ese tema desde esa perspectiva. Puede sonar muy bien, pero me parece que los plazos no van a dar ”, precisó Salas Arenas en diálogo con la prensa.

Esto sería porque, según su opinión “a priori”, el cronograma electoral ya está establecido y las fechas programadas se deben respetar, cumpliéndose a cabalidad pues “es un compromiso no solo nacional sino internacional”.

En el legislativo, algunos congresistas apoyan que se lleve a cabo un referéndum para conocer si la población está de acuerdo con un cambio en la Constitución actual, que fue modificada por última vez en el régimen del expresidente Alberto Fujimori.

El congresista Lenin Checco señaló que el presidente Francisco Sagasti debería poner en consulta la reforma de la Carta Magna, ya que con su modificación se podría mejorar en temas de salud, educación y otros.

Lenin Checco cree que se debe modificar la Constitución para tratar problemas de fondo en el Perú. Foto: difusión

“El referéndum es un momento prioritario para que la población pueda decidir con su voto si es que merecemos o no plantear una nueva Constitución. La pandemia ha desnudado la precariedad de varios temas que constitucionalmente solo se pueden cambiar, estamos hablando de temas de fondo”, fundamentó Checco.

En la misma línea, la bancada Descentralización Democrática, conformada por exmiembros de Somos Perú, presentaron un documento solicitando al Ejecutivo a convocar una consulta ciudadana sobre el tema en cuestión.

“ Exhortar al Poder Ejecutivo la convocatoria de referéndum nacional con el objeto de someter a consulta de la ciudadanía la reforma total de la Constitución y la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, indica la moción.

Sagasti indicó que reforma de Carta Magna debe ser evaluado por el próximo gobierno

El presidente Francisco Sagasti ha dejado muy en claro que la reforma de la Constitución debe ser vista por el próximo gobierno, pues las prioridades de su gestión estos 8 meses son la reactivación económica y la crisis sanitaria a causa del coronavirus.

Por este motivo, durante una entrevista con Reuters, afirmó que no apoyaría un referéndum.

