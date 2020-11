Francisco Sagasti: “No pensemos que hay que reformar a la Policía por el actuar de unos malos elementos”

El presidente Francisco Sagasti recibió a La República. Por motivos de agenda fue una entrevista rápida, pero en la que el jefe de Estado respondió, entre otros temas, sobre la Constitución, el Congreso, la Policía, la economía y la pandemia.

Se sabe que su gobierno va a ser de corta duración, ocho meses, y que no hay mucho margen de maniobra. La premier, Violeta Bermúdez, dijo que la misión principal serán las elecciones de abril 2021. Sin embargo, las elecciones son responsabilidad de los organismos autónomos, como la ONPE. Ustedes pueden colaborar con su neutralidad, con el financiamiento que se requiera, pero la responsabilidad mayor descansa en otros hombros. Mi pregunta es, ¿qué puede esperar el país, los peruanos, de este gobierno? ¿A qué se comprometen en el Ejecutivo? ¿Cómo los vamos a evaluar?

Bien, hemos dicho ya varios temas centrales. En primer lugar, la tarea es devolver la tranquilidad, la confianza, la esperanza a la ciudadanía. Es difícil, hemos tenido años muy duros, meses muy duros, semanas muy complicadas. Esperamos tener por lo menos un mínimo de éxito que asegure las posibilidades de realizar una elección libre, tranquila, sin contratiempos, que siente las bases de un nuevo gobierno del bicentenario de nuestra independencia, con un poco de optimismo y fe en el futuro.

Elecciones, pandemia y economía…

Son los tres ejes principales. Y el cuarto es seguridad. Y el quinto es educación. En fin, ya hemos hablado mucho sobre el tema de la pandemia, mucho de las elecciones y de la recuperación, pero no olvidemos que también hemos tenido a los estudiantes bastante afectados y algunos podrían perder el año simple y llanamente porque no hubo clases. La recuperación del tiempo perdido en educación es también una prioridad.

Han llamado la atención sus declaraciones del día jueves a Reuters. Ha dicho: “No nos parece una prioridad inmediata”, sobre la posibilidad de apoyar un referéndum para impulsar una nueva Constitución. Mi duda es la siguiente: ¿esta que usted señala es una oposición de carácter ideológico, de fondo? Es decir, ¿usted considera que no es necesaria una nueva Constitución porque -en lo particular- le parece que la de 1993 cumple con lo que se espera de ella? ¿O es más una oposición pragmática, en el sentido de que este no es el gobierno más apropiado para impulsar algo así?

Es el caso, ¿no? Con tantos otros temas pendientes. Considerando que es muy importante el tema constitucional, ya vemos los vacíos que hay. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional devuelve el tema al Congreso en términos de aclarar lo que es la incapacidad moral permanente. O sea que, de hecho, hay cambios que introducir en la Constitución. Lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la Constitución o (algunas) modificaciones. Y en el tiempo que tenemos y con los otros problemas que enfrentamos, creemos que hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial y que sea el nuevo gobierno el que se haga cargo.

Es decir, a usted le parece que se necesitan cambios en la Constitución.

No puede seguir tal como está, eso está claro, hay varios aspectos. Y dicho sea de paso, la Constitución ha sido modificada varias veces a lo largo de los últimos años, entonces no es una cosa que hay que mantenerla, digamos, de todas maneras sin…

¿Grabada sobre piedra?

Claro. De ninguna manera. La Constitución es algo que la ciudadanía construye bajo la conducción de los políticos y es algo que tiene que evolucionar continuamente.

¿La posibilidad de una segunda ánfora, para que los ciudadanos decidan en las elecciones generales si quieren avanzar hacia una Asamblea Constituyente no sería una opción?

Mire, ya tenemos 24 candidatos presidenciales y la ciudadanía va a tener que escoger entre ellos. Y vamos a tener además lista para el Congreso y también el voto preferencial. Realmente estas elecciones van a ser bastante desafiantes para el elector. Complicar con un tema adicional sería bastante difícil.

Sobre la reciente decisión del TC, usted dijo que “esperábamos que el TC ayudara a dar una interpretación a esta frase tan complicada que es incapacidad moral permanente”. ¿Teme que la vacancia por incapacidad moral sea utilizada también en su contra?

Eso depende del Congreso. Dado de que no hay una guía de cómo debe interpretarse, eso queda en manos del Congreso. Nosotros no tenemos temor, ni esperamos nada. Estamos aquí para servir. Nos ha puesto el Congreso en una situación de bastante responsabilidad y trataremos de cumplir lo mejor en eso.

¿Confía en el Congreso?

Yo creo que el Congreso ha dado un salto importante en las últimas semanas en términos de reflexión, y espero que la relación que construí cuando era congresista con mis compañeros en el Congreso continúe de la misma manera hasta el momento en que fui designado presidente.

Espera.

Espero, con un buen grado de confianza. Pregunte usted el tipo de relación que he construido con los voceros y los otros congresistas…

Me consta.

Yo espero que eso continúe.

¿Usted es plenamente consciente de que ocupa el puesto de presidente gracias a los miles de jóvenes que salieron a protestar contra la usurpación de Manuel Merino de Lama?

Por supuesto, no solamente por los jóvenes. En última instancia, esta protesta, esta ola de deseos de cambio tiene que materializarse, y la forma de materializarse fue en el Congreso. Entonces, no es solamente gracias a uno o a otro, es una combinación de circunstancias que, de manera inesperada, me llevaron a este cargo.

A lo que voy es que sin esas protestas multitudinarias, el Congreso no reaccionaba.

Probablemente no. Creo que más que la causa originaria -porque la causa originaria es el descontento ciudadano con el Congreso- pueden haber sido el detonante.

Y si es consciente de la participación de los jóvenes en su asunción como presidente, ¿por qué no mencionó el tema de la Policía en su discurso?

Mire, ese es un tema… mencioné el tema de la Policía. Si usted leyó el discurso, lo encuentra ahí. Lo que pasa es que en un discurso de esa naturaleza, que tenía un propósito diferente de dar un nuevo rumbo, No voy a entrar en detalle, esos temas vienen para adelante. La presidenta del Consejo de Ministro ha dado entrevistas y claramente ha explicado nuestra posición y en eso simplemente no tengo nada que añadir.

¿Este gobierno -por tener el origen que tiene- no debería comprarse el pleito de empezar una reforma policial en profundidad? No digo que la acabe en 8 meses. Digo empezar, al menos.

Mire, eso lo vamos a hacer en muchos campos. El de la Policía es importante, pero también hay otros en los que esperamos hacer reformas profundas, empezando por el campo de ciencia, tecnología e innovación.

Su tema.

Es un tema que yo he trabajado pero no solamente a nivel intelectual. Desde el Congreso ya hay una propuesta de una nueva estructura. En estos casos, en los cuales hay que hacer reformas profundas, lo que puede hacer un gobierno de transición y de emergencia -porque no nos olvidemos de que es solamente la transición política, es una emergencia de todo tipo a nivel nacional- es dar un rumbo, en segundo lugar ver qué cosa se puede hacer en la práctica y, en tercer lugar, dejar iniciadas y planteadas las bases para que el próximo gobierno libremente elegido pueda trabajar sobre ellas.

¿Me está respondiendo que en el caso de la Policía evaluarían empezar una reforma?

Bueno, estamos evaluando la situación actual. Yo creo que más que reforma es fortalecimiento. La Policía realmente ha tenido un papel excepcional durante la pandemia. Muchísimos policías han sido víctimas de la Covid-19, la Policía ha recibido un apoyo mayoritario de la ciudadanía en todo este proceso, entonces, por favor, recordemos lo que es la Policía desde hace un buen tiempo como institución. No pensemos que hay que reformarla por el actuar de unos malos elementos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Pero incluso, para estos temas dejaremos las bases en el corto tiempo que tendremos.

Hablemos de los malos elementos, entonces. ¿Cuándo apartarán a los jefes policiales responsables para permitir una correcta investigación de las muertes..?

Cuando termine la investigación. ¿O usted quiere…? Yo creo que no hay que adelantar opinión sobre eso. Cuando se termine la investigación, se tenga la evidencia, ese será el momento de hacerlo.

¿Y hay alguna previsión de cuándo se podría acabar con esa investigación?

Yo creo que esos detalles tiene que preguntárselos al ministro del Interior.

¿Se debe eliminar al grupo Terna?

Mire, el grupo Terna tiene otras funciones. El grupo Terna no fue creado para intervenir en manifestaciones legítimas y que están garantizadas por la Constitución. El grupo Terna fue creado con otro propósito para casos graves de “raqueteros”, traficantes de drogas y violencia de esa naturaleza. Para eso, habría que ver si continúa o no pero, definitivamente, no tiene nada que ver en mantenimiento del orden público en una manifestación como la que hemos visto en los últimos días.

¿Qué se puede esperar de su gobierno en el campo económico?

Encausar la recuperación económica de una manera adecuada y recuperar parte del empleo, sobre todo en algunas actividades críticas. ¿Qué se puede hacer en gastronomía, hotelería, turismo? La ministra Claudia Cornejo (Mincetur) tiene a su cargo esa delicada tarea. En el campo de reactivación tenemos también al ministro de Producción, de Agricultura, de Transportes y Comunicaciones. Algo que se puede hacer y vamos a hacer es revitalizar la inversión pública, que ha sido ralentizada, que se ha demorado un poco por el tema de la pandemia. Entonces, lo que vamos a ver es cómo desde el Estado se puede avanzar, pero por otro lado crear las condiciones para que el sector privado tenga confianza, vuelva a invertir y se recupere el empleo perdido.

¿Está pensando en reactivación minera?

Reactivación agrícola, minera, pesquera, en el campo de turismo y gastronomía. No nos obsesionemos con uno u otro sector. El Perú tiene el privilegio de contar con una serie de recursos naturales y actividades muy amplia, y lo que hay que hacer es reforzar esa diversidad, sin fijar nuestra atención en una sola actividad productiva.

Hay un déficit fiscal muy grande.

Correcto.

¿Cómo se piensa cubrir?

Hay soluciones de corto y mediano plazo. En el corto, vamos a recurrir…

Al endeudamiento.

Esa ha sido la solución que han encontrado todos los países del mundo. Ahí no estamos…

¿Saliendo de la línea?

No estamos saliendo de la línea. Estamos primeros en el siguiente sentido: el Perú está en condiciones privilegiadas para endeudarse, porque el endeudamiento público en proporción al PBI está entre los más bajos y si no es el más bajo en América Latina. El promedio en la región es del 60 a 70% y el Perú está en 28%. Tenemos espacio.

Vayamos a la pandemia. ¿Qué se hará desde el gobierno para que la segunda ola -que en teoría llegará- no nos golpee tanto?

Varias cosas. En primer lugar tenemos que tener en mente que la solución no puede ser uniforme en todo el país. Vamos a tener que diferenciar por regiones y zonas de contagio. En segundo lugar, hay tareas de prevención y tratamiento. Y en tercer lugar, tenemos lo de la vacuna. Estamos trabajando en todos esos frentes a la vez. Ayer (viernes) escuchamos una exposición muy clara de la ministra de Salud y lo importante es mantener la continuidad de los avances que se ha tenido hasta el momento y hacer un pequeño cambio de rumbo con las vacunas para que lleguen a las personas vulnerables lo antes posible, tan pronto estén disponibles.

Imagino que se impulsarán más las pruebas moleculares.

Se impulsarán las pruebas moleculares. Recordemos que las pruebas moleculares y rápidas tienen diferentes usos y propósitos. Pero el tema, en parte, es la vacuna, cómo podríamos asegurarla. Hemos estado conversando cuál es la secuencia, quién va a ser el proveedor, cuáles van a ser los costos.

En una charla en el Consejo Nacional de Educación, señala que el Perú es un país al que no le falta imaginación ni capacidad de pensar en el futuro, aunque lo haga muchas veces sin evidencia. ¿Cómo se imagina al Perú de acá a ocho meses?

Me imagino al Perú recibiendo el bicentenario con un sentido de optimismo y tranquilidad, con la pandemia si no desaparecida por lo menos manejada y bajo control. Me imagino al Perú con una economía que esté empezando a recuperarse, dando señales bastante claras en la dirección de un crecimiento económico inclusivo. Me imagino la determinación de las autoridades que sean elegidas el 2021 de reducir la desigualdad con un esquema de mediano y largo plazo. Me imagino un país que empiece a valorar sus recursos naturales y la protección del medio ambiente. Es decir, me imagino un cambio en la manera de ver a nuestro país, que puede ser una contribución que podríamos hacer.

Usted ha dicho que va a mantener una neutralidad a prueba de balas.

Definitivamente.

Asumo que también es consciente que de su gestión dependerá el éxito de su partido en estas elecciones, ¿no?

No pienso en eso. El éxito del país es lo que me interesa, no me interesa el éxito de uno u otro partido. En el momento en que entré a Palacio de Gobierno, empecé a pensar en el país, mucho más que en uno o en otro interés particular.

¿Qué ocurrió en las negociaciones para conformar la lista de la Mesa Directiva? Usted salió y regresó. ¿En algún momento dijo que no le interesaba este cargo?

No, no. No se trata de eso. Yo creo que es difícil para mucha gente que no tiene esa concepción de mi generación. Acá simplemente hay vocación de servicio, uno está para lo que se necesite. En mi caso no he buscado ni uno ni otro puesto. No busqué activamente en ningún momento la presidencia, sino que me tocó, simplemente, asumir esa responsabilidad.

¿Se la pensó?

Cuando llama una circunstancia como esa, será difícil, podrá ser una cosa muy complicada, pero hay que hacer lo mejor posible.

