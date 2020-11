El abuso de la vacancia no puede seguir

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, y los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña propusieron al pleno del Tribunal Constitucional emitir una sentencia que evaluara y pusiera límites a la vacancia por incapacidad moral del presidente, a fin de dar estabilidad al país.

Lamentablemente, para el país y la historia del TC, no lo lograron. La mayoría de los magistrados –Ernesto Blume Fortini, Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y Manuel Miranda Canales– consideró que se había producido una sustracción de la materia y prefirieron no resolver nada manteniendo al país en la incertidumbre y la ingobernabilidad.

La mayoría

Además, si bien hay una sentencia que se publicó el viernes en la noche en la página web del Tribunal, en la que se declara improcedente la demanda, el documento revela que cada uno de los cuatro emitió un voto singular distinto.

Ferrero agregó que no se podía evaluar la segunda vacancia, pues esta se produjo cuando ya se había notificado la demanda a las partes.

Miranda se opuso al punto 8 de la sentencia, dónde se dice que al no resolver nada se pone fin a la incertidumbre. Él dice que no está de acuerdo, aunque no dice cuál es su lectura de lo que está sucediendo en el país.

Luego, Blume agregó que no es posible poner límites al Congreso a la hora de evaluar la vacancia del presidente y que el texto de la Constitución debe mantenerse como está. Por su parte, Sardón de Taboada aprovechó para agregar que una buena forma de terminar con el posible abuso en el Parlamento es restablecer el Senado.

La minoría

La sentencia en minoría tiene dos posiciones. Ledesma y Carlos Ramos por un lado y Eloy Espinosa-Saldaña por otro, con diferentes argumentos y desarrollo jurisprudencial.

La presidente del TC y Ramos declaraban fundada la demanda, al considerar que está acreditado el uso indebido de la vacancia presidencial por parte del Poder Legislativo.

Consideraban que en los últimos años, el Congreso ha apelado frecuentemente a procesos de vacancia presidencial, que ha generado graves tensiones políticas, por lo que era necesario un pronunciamiento del TC.

“Solo así se hubiera hecho prevalecer sus funciones de valoración, ordenación y planificación y acabar de ese modo con la incertidumbre e inseguridad jurídica generada por las tensiones políticas”.

Realizan un interesante desarrollo histórico de la vacancia presidencial, su desarrollo constitucional y analizan el caso del presidente Vizcarra.

En base a lo cual proponían que la vacancia solo sea conforme a la Constitución cuando se cumpla con determinados parámetros.

Que se aplique a casos de mayor gravedad que atenten contra los valores éticos, que la conducta del presidente ocasione un notorio desequilibrio social y que no sea utilizada como mecanismo de control político para debatir la posible comisión de delitos.

Además, establecían un procedimiento especial que garantice el debido proceso, para lo cual debían haber congruencia entre lo que se pide y lo que se vota; los medios probatorios deberán ser examinados por una Comisión Especial de Investigación y se otorgue el tiempo necesario para la defensa.

Junto a esto, una votación necesaria de 4/5 de los votos, lo que supone un total de 104 votos a favor; una segunda votación y que no proceda la vacancia en el último año del periodo presidencial.

Proponían que solo se aplique cuando la permanencia sea insostenible, no para debatir posibles delitos, se respete el debido proceso, se otorgue tiempo para la defensa, votación de 4/5, una segunda votación y no en el último año de la presidencia.

Reforma

Eloy Espinosa-Saldaña era de la idea de declarar fundada la demanda, estableciendo parámetros que permitan un real equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Anota que eso habría permitido al TC, si bien no devolver la presidencia a Martin Vizcarra, sí evaluar y sancionar la ruptura del orden constitucional y mantenerse atento a las investigaciones de la Fiscalía por los hechos de violencia producidos.

Para esto también pedía reducir los plazos para resolver un proceso competencial.

Fallo no es congruente con jurisprudencia

Un informe del portal Laley.pe señaló, en base al análisis de la jurisprudencia del TC, que el argumento de la sustracción de la materia no es congruente con anteriores sentencias.

En sentencias sobre diversas materias laborales de descanso por gestación y maternidad, salud mental de los reos, despido, permiso de lactancia y de construcción, el TC estableció que si bien se había producido sustracción de la materia, evaluó el fondo del asunto.

La jurisprudencia del TC decía que si bien el daño ya era irreparable, lo que se buscaba era que las mismas conductas violatorias de derecho no se volvieran a repetir.

