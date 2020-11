Alfredo Barnechea confirma el retiro de su candidatura presidencial

Tras múltiples versiones que aseguraban su retiro de la carrera por ser el candidato presidencial de Acción Popular de cara al 2021, Alfredo Barnechea confirmo que no se presentará a las elecciones primarias del partido.

A través de un pronunciamiento oficial, Barnechea enumeró una serie de errores dentro de la agrupación política que le orientaron a tomar esta decisión, entre ellos, las que no le fueron consultadas.

“No escuchar a la juventud en un partido que nació en 1956 como un partido de la juventud es un trágico error histórico”, resaltó.

Asimismo, precisó que la organización política había decidido no abrir la participación de independientes para el 2021, decisión con la que se mostró “radicalmente” en contra”, pues sostiene que esto “priva al partido y al país” de valiosas colaboraciones.

“AP carece de dirigentes, y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar a un partido así y por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido”, manifestó.