Fue presidente del Congreso por un día. Provisionalmente presidió la mesa directiva para permitir la elección de Francisco Sagasti como mandatario de la república. Ancalle votó a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. Muchos de sus electores en Arequipa le pidieron cuentas por esa decisión. En este entrevista se justifica y jamás imaginó este desenlace fatal.

El presidente Francisco Sagasti, en su juramentación, reconoció que los congresistas no estuvieron a la altura de las circunstancias ni necesidades del país. ¿Cómo asume la crítica?

La mala gestión de los congresistas no solo corresponde a esta gestión, viene de atrás.Por eso la población debe elegir a personas idóneas y capacitadas sin antecedentes penales (...) Ahora hay un congresista con sentencia consentida (Humberto Acuña) pero la fuerza mayoritaria del Congreso y mecanismos administrativos impiden su desafuero. La percepción de la gente es que todos los congresistas lo protegemos y no es así. Merino debió ponerlo en consideración del pleno y no hizo nada pese a nuestros reclamos.

¿Usted fue uno de los congresistas que votó a favor de la vacancia presidencial. Qué cuentas puede darle a sus electores. En el primer intento de vacancia votó en contra de ese proceso y criticó cómo su colega Edgar Alarcón hizo mal uso de los audios para vacar a Vizcarra. ¿Por qué cambió de opinión?

Voté de esa manera para descalificar moralmente a un político comprometido por audios, declaraciones de colaboradores eficaces, whatsapps. Se entendía que sobre esto la población rechazaba la corrupción. No podemos permitir que la resignación se interiorice en nosotros.

Pero su voto coincidió con los intereses de una mayoría congresal que sacó a Martín Vizcarra por otros intereses.

Antes del debate de la vacancia, varios grupos dijeron que no votarían por la vacancia. Luego cambiaron. Siempre ocurre así. La mayoría no actúa para luchar contra la corrupción, tienen sus propios intereses. Ocurrió el domingo pasado tras la renuncia del presidente del Congreso y luego de Manuel Merino. Se acordó una lista única por consenso con todas las bancadas presidida por Rocío Silva Santistevan. A pesar de la firma de los portavoces no logró la votación requerida. El entrevistado menciona el caso de Edgard Alarcón quien anunció su alejamiento de la comisión de Fiscalización (para los medios). Pero continúa al frente de este grupo de trabajo. Y en la última sesión les dijo que eso lo decidirá su partido.

Para muchos juristas la decisión del Congreso fue un golpe de estado. Según el artículo 117 un presidente no puede ser investigado ni acusado durante su mandato.

La constitución no es un código penal. Nosotros no tipificamos delitos, el artículo 117 no tiene nada que ver. La vacancia se sustentó con el artículo 113 (la incapacidad moral permanente) Es cierto, es una causal subjetiva que trae controversia. Pero no podemos aceptar todo. Parece que el peruano quiere “atracar” todo. Tenemos el deber de descalificar a alguien moralmente y apartarlo si impide una buena administración.

Pero ya se puede asegurar que Vizcarra es un corrupto. No hay ninguna investigación fiscal o judicial que concluya ello. Ha citado el caso de Acuña con sentencia consentida y no lo sacan.

El caso de Acuña es grave. Nosotros no tipificamos delitos, (en el caso de Vizcarra) vamos por la descalificación moral de un político inmiscuido en actos de corrupción así como ocurrió con Fujimori y PPK.

Pero PPK y Fujimori renunciaron. Al margen de eso, el Congreso puede sustentar su pedido de vacancia en una investigación periodística, pudieron hacer una investigación propia?

Nosotros en su momento pedimos esa comisión. El problema es que el Congreso casi nunca acoge el pedido de 8 parlamentarios (Frente Amplio)

El 77% de la población estaba en contra de la vacancia, lo suyo fue un suicidio político.

Siempre estamos en atención a la población. Cuando votamos en contra de la primera vacancia también me dijeron traidor y miserable.

¿No fueron “tontos útiles” en esa confluencia de intereses?

Nuestra decisión fue ajena a sus intereses. Ustedes han identificado (diario La República) cómo coaccionaron a otros parlamentarios para votar a favor.

Pero fue una acción temeraria, se ha querido desbarrancar al piloto en medio del vuelo

En esta situación de pandemia hubo muchas personas que incitaron al desborde. Quizá el reclamo debió efectuarse a través de documentos formales y no exponer a la población, más aún cuando nos encontramos en pandemia, algunos medios de comunicación (critica que esa misma cobertura no se da a muertes que ocurren en conflictos sociales).

Era previsible un desborde, todos estaban contra la vacancia.

Esa misma encuesta también rechaza la corrupción en el Ejecutivo

Pero la ciudadanía, en forma sensata, pedía que al presidente se le investigue después de su mandato, no en ejercicio.

Entonces regresemos al término desdichado, “roba pero hace obra”, eso implica la permisibilidad con la corrupción.

Las manifestaciones no apoyan a Vizcarra, consideraban que la vacancia era inoportuna.

Acá no hay manejo de emociones, la decisión se tomó en el marco constitucional.

¿Entonces no se arrepiente de su voto?

Tú crees que alguna vez haya pensado que con mi voto iban a matar personas. Jamás, si retrocedemos en el tiempo la decisión sería otra, pero jamás iría contra una lucha de la cual yo he sido parte. Son muchos problemas que yo tengo por las mentiras, agravios y difamaciones contra mi familia. Propalan documentos llamándome delincuente. Y no es así.v