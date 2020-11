La reforma para una nueva Constitución continúa siendo un tema de debate, ya que algunos congresistas están a favor de este cambio, mientras que desde el Ejecutivo se mantiene una postura tajante al respecto, luego de que el presidente interino Francisco Sagasti dijera que no era prioridad de su gestión.

Al respecto, el parlamentario de Frente Amplio Lenin Checco, indicó que “no le parece extraño” las declaraciones del mandatario sobre el tema pues, según indicó, cuando Sagasti era legislador, él y su bancada (Partido Morado) tampoco estaban de acuerdo con el tema.

“Lo que tiene que hacer Sagasti como presidente es escuchar todas las voces, no solamente algunas. Los ciudadanos están pidiendo que haya un referéndum el 11 de abril . Los ciudadanos pidieron (en las protestas) que se saque al presidente, el Congreso no me represente y también dijeron que haya una nueva Constitución”, manifestó en declaraciones a RPP.

Lenin Checco

En esa línea, el congresista sugirió que se debería realizar un referéndum el 11 de abril, fecha en la que se lleva a cabo las elecciones generales 2021, a fin de realizar un sondeo de opinión y conocer cuán de acuerdo está la población sobre una reforma a la Constitución.

“El referéndum es un momento prioritario para que la población pueda decidir con su voto si es que merecemos o no plantear una nueva Constitución . La pandemia ha desnudado la precariedad de varios temas que constitucionalmente solo se pueden cambiar, estamos hablando de temas de fondo”, fundamentó Checco.

Descentralización democrática también solicitó referéndum para el tema

Previo a esto, la nueva bancada Descentralización Democrática, conformada por Felicita Tocto, Betto Barrionuevo, Mariano Yupanqui, Grimaldo Vásquez y César Gonzalez Tuamana, exmiembros de Somos Perú, presentaron un documento solicitando al Ejecutivo a convocar una consulta ciudadana sobre el tema en cuestión.

“Exhortar al Poder Ejecutivo la convocatoria de referéndum nacional con el objeto de someter a consulta de la ciudadanía la reforma total de la Constitución y la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, indica la moción.

Sagasti descartó intención de trabajar en una nueva constitución

El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que debido a la coyuntura de crisis sanitaria y económica no considera que sea necesaria la creación de una nueva Constitución, como han propuesto diferentes sectores. “No nos parece una prioridad inmediata” , afirmó a Reuters.

De esta manera, dejó claro que no apoyaría un referéndum y tampoco un cambio de la Constitución de 1993, la cual fue modificada por última vez durante el Gobierno dictatorial del expresidente Alberto Fujimori.

