Merino pide prescindir de su sueldo de congresista en los días que estuvo en Palacio

Manuel Merino de Lama (Acción Popular), envió un oficio al Congreso solicitando que se deje sin efecto el pago correspondiente de su jornal como parlamentario, durante los días que fungió como presidente de la República de facto.

El documento en el que pide tal acción, fue dirigido al oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles Illmann, el último jueves 19 de noviembre.

De igual modo, Merino de Lama pidió que se le suspendan los beneficios, las asignaciones y otras cuotas que le se le asignan por sus funciones como legislador.

Cabe precisar que el acciopopulista hizo este pedido sobre su sueldo únicamente para que no se le pague sus haberes de congresista por la semana que asumió la presidencia , el resto de días que ejerció como legislador los cobrará con normalidad.

Manuel Merino asumió la Presidencia el 10 de noviembre, y renunció a la misma el 15 de noviembre. Foto: Sepres

Por otro lado, el vocero de la bancada, Otto Guibovich Arteaga, descartó que Merino planee fugarse del país. Además, indicó que el expresidente del Congreso se encuentra bien y retomando su salud luego del “estrés muy fuerte” de los últimos días.

“No, no creo (que se vaya a fugar del país) . Hoy día he hablado con Merino después de mucho tiempo. Él está bien, ha mandado un mensaje de saludo a toda la bancada, sigue siendo parte de la bancada. (...) Ha estado sometido a un estrés muy fuerte y me interesaba ver ese lado humano”, refirió Guibovich en declaraciones a Canal N.

Valdez sobre Merino: “Debemos dar una vuelta a la página”

En otro momento, el exvicepresidente del Congreso, Luis Valdez Farías, también fue consultado por la prensa acerca de lo ocurrido con el breve mandato de Merino y la violencia generada en las marchas, pero no quiso explayarse en su respuesta.

“No voy a referirme a él; creo que debemos dar una vuelta a esta página y trabajar por lo que es realmente importante y esencial”, señaló Valdez.

