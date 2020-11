Alfredo Barnechea ya no continuará en el proceso electoral de cara a los comicios de 2021, ya que renunció a su precandidatura presidencial con Acción Popular.

“ Sí, efectivamente se ha retirado . Yo hablé anoche con él y me lo confirmó. No he visto una carta de renuncia, pero él me lo dijo y, por lo tanto, yo creo que es cierto que se ha retirado. Ha hecho una evaluación de la situación del partido, de la situación social, económica y sanitaria del país; además de posturas diversas del partido. Su decisión es sumamente personal”, declaró Víctor Andrés García Belaunde a TV Perú.

Asimismo, lamentó la decisión de su correligionario y deslizó que uno de los motivos sería lo ocurrido en los últimos días con la bancada acciopopulista en el Congreso, como la toma de mando de Manuel Merino.

“Lo lamento mucho, creo que era un buen animador de la contienda interna y, por lo tanto, si se retira, lo lamentamos, pero respetamos totalmente su voluntad“, agregó.

Fue el pasado 30 de octubre que Barnechea García presentó oficialmente su precandidatura a la Presidencia de la República. En la actividad donde hizo el anuncio, refirió que contaría con el apoyo de las bases en las regiones.

“Las bases al interior del país están con nosotros. Hicimos un esfuerzo en el que colaboraron activamente mis dos compañeros de fórmula, Maricarmen Alva y Armando Villanueva, que es un destacado líder del Cusco. Lima es también muy importante. Va a ser una gran competencia democrática. Creemos que esto fortalece al partido”, declaró en ese entonces a Canal N.

Tras la renuncia de Alfredo Barnechea, serán Yonhy Lescano, Edmundo del Águila y Luis Enrique Gálvez quienes disputen la representación del partido de la lampa en las elecciones internas.

Esta no era la primera vez que el acciopopulista participaba en los comicios de la agrupación política con miras al sillón presidencial. En 2015, fue elegido por el partido con un 52% de los votos válidos y se convirtió en el candidato oficial de la agrupación.

Para esos comicios generales, estuvo acompañado de Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Sin embargo, la ciudadanía decidió respaldar a con sus votos a Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza, quedando él en cuarto lugar. Luego de esto, se pasó a segunda vuelta, en la que ganó PPK.

