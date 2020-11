TC declara improcedente la demanda competencial contra la vacancia

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo en contra el Congreso de la República por la vacancia ejecutada contra Martín Vizcarra.

Con los votos de Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda se decidió no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un jefe de Estado.

En posición contraria, la presidenta del organismo, Marianella Ledesma, junto con Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos, consideraron que sí debían pronunciarse al respecto. Sin embargo, los votos no fueron suficientes.

“Sustracción de la materia”

La tribuna Ledesma explicó que el argumento de los magistrados que decidieron declarar improcedente el recurso fue el de “sustracción de la materia”, al señalar que Martín Vizcarra ya había sido destituido, por lo que los hechos cuestionados ya habían sido consumados.

“Hay cuatro magistrados del Pleno del TC que han dicho que el tribunal no tienen por qué pronunciarse, han usado la figura de sustracción de la materia diciendo que sencillamente el señor Vizcarra ya está vacado y no hay nada que resolver . (...) Se han orientado por decir que no hay nada que resolver, nada que decidir, ni nada que pronunciarnos.”, declaró la magistrada para RPP.

No obstante, la titular del TC enfatizó en decir que los otros tres magistrados consideran que el procedimiento usado por el Parlamento fue indebido y que se debía determinar los parámetros ante una próxima moción de vacancia con la causal de “incapacidad moral permanente”.

Esta propuesta como otros detalles, como aumentar los votos a 104 y que no se permita una vacancia en el último año de gobierno, los plasmó en su ponencia, pero que fue rechazada por la mayoría del colegiado.

“La posición en minoría, hemos dicho que sí tenemos muchas cosas que decir, por lo menos que el procedimiento de la vacancia ha hecho un uso indebido de esta competencia y que debería regularse esta causal y generar un procedimiento con garantías. Tenemos el deber de, por lo menos, decir que la situación ha sido irregular, que debería corregirse y a futuro no tener esta serie de cuestionamientos y haber dejado una interpretación definida”, remarcó Ledesma.

Informó además que la sentencia del TC será publicada en la tarde de este viernes, en la que se podrá revisar los argumentos de cada magistrados para llegar a la declaración de improcedente.

