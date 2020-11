Martín Vizcarra dejó el cargo cuando tenía el 77% de aprobación

El expresidente fue vacado cuando tenía el 77% de aprobación, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En el estudio, el exmandatario además tenía el apoyo del 83% de los jóvenes de 18 a 24 años de edad y, entre las mujeres, el 83%, mientras que en los hombres, el 72%.

El sondeo telefónico nacional, urbano y rural, fue del 12 al 15 de noviembre del 2020 y tiene un margen de error máximo estimado de ±3,9 pts.

Estos indicadores de este sondeo nos permiten evaluar también la actuación de los jóvenes peruanos en las calles del país tras ejecutarse, desde el Congreso de la República, la vacancia del exmandatario.

Laura Amaya, psicóloga e investigadora del IEP, explica que cuando nos ponemos a pensar en todo lo que ha ocurrido durante la última semana en nuestro país, parece que estuviéramos leyendo el guion de una película de Netflix. Demasiados sucesos, demasiadas emociones. Pero sin duda los grandes protagonistas de esta historia han sido los jóvenes peruanos, aquellos que hoy se han ganado a pulso el nombre de la “generación del Bicentenario”. Merecido reconocimiento a quienes, hasta hace algunas semanas, la política parecía serles ajena y distante. Hoy han despertado un entusiasmo que resulta no menos que alentador.

La socióloga Patricia Pérez resalta que, en este sondeo, el 65% siente que ningún partido lo representa y para el 60% tampoco ningún político. “Ese es el problema y está en manos de la ciudadanía hacer algo al respecto”, resalta la experta.

Con la mira en las elecciones del 11 de abril, el foco está puesto en los jóvenes ciudadanos.

“‘Se metieron con la generación equivocada’ fue una de las frases que más se escucharon a lo largo de esta semana. Una semana que, dentro de todo, nos deja la satisfacción de que hay un futuro prometedor. Nos hemos despertado y ojalá que no volvamos a cerrar los ojos”, recalca la psicóloga Laura Amaya.

Jugando con fuego

Enfoque por: Patricia Zárate, IEP-Jefa de Estudios de Opinión

El expresidente Vizcarra termina su mandato con 77% de aprobación. Lo paradójico es que este aumento de aprobación se ha dado gracias al Congreso que lo vacó. Vizcarra había visto el descenso de su aprobación (56% en agosto, aunque seguía siendo alta) y desde el primer pedido de vacancia dicha aprobación comenzó a subir. Llegó a 60% en octubre y terminó en 77% en noviembre. Ni su manejo de la pandemia ni su gestión de gobierno avalaban estas cifras. Sin embargo, Vizcarra construyó buena parte de su imagen a partir de su enfrentamiento con el Congreso, ese poder del Estado rechazado por muchos.

Un Congreso es necesario para el funcionamiento de la democracia representativa y el equilibrio de poderes, pero aquí justamente está el problema. El Congreso no se miró a sí mismo y su alta desaprobación, pensó que con actos populistas o demagógicos podría granjearse la popularidad tan deseada. Sin embargo, no se defiende lo que no se quiere y ahí está el mayor entrampamiento: la crisis de representatividad. Los partidos existentes se pueden adaptar, con reticencias quizás, a diversas reformas, pero eso no cambiará que la mayor parte de la ciudadanía no se sienta representada por ellos.

