Ledesma: En la decisión del TC no se ha dicho que la vacancia fue constitucional

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se manifestó respecto a la decisión tomada sobre la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo al Congreso de la República ante la destitución de Martín Vizcarra. Señaló que en ninguna parte de esta se ha dicho que la vacancia fue constitucional .

Con cuatro votos contra tres, el pleno del TC optó por no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un jefe de Estado.

Sobre esto, Ledesma indicó que en la decisión final no se aclaró si la vacancia fue constitucional o no y que los magistrados que votaron a favor de no precisar la demanda competencial rechazaron el recurso por considerar “sustracción de la materia” al señalar que Vizcarra ya había sido vacado.

“En ninguna parte de la decisión del Tribunal Constitucional se ha dicho que la vacancia de Vizcarra fue constitucional o inconstitucional. Precisamente eso se ha evitado decir. Para no decir si fue constitucional o no, guardo silencio y digo: ‘Ya lo vacaron, sustracción de la materia ’. Esa es la respuesta oficial”, expresó la presidenta del TC a la prensa.

Asimismo, manifestó que ella y los congresistas que votaron a favor de la vacancia comparten la duda de saber si fue correcta o no la decisión tomada.

“Todos tendremos duda si fue correcta o no la interpretación que hizo el Congreso a esta causal y cómo la ejecutó. Esa será la duda que hasta ahora nos acompañará”, agregó Marianella Ledesma.

Ledesma sostuvo que perdieron una oportunidad histórica

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, aseguró que se perdió una oportunidad histórica de dejar una sentencia que marque un precedente en la labor del Congreso cuando intenten vacar a un jefe de Estado por incapacidad moral permanente.

“Creo que hemos perdido una oportunidad histórica de haber dejado una sentencia que marque huella en la labor de los miembros del Congreso cuando ejerzan la función del proceso de vacancia bajo la causal de permanente incapacidad moral. En estos cinco años, la estabilidad política de nuestro país no ha sido la mejor”, señaló para RPP.

