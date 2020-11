Defensoría lamenta que TC declare improcedente demanda competencial

La Defensoría del Pueblo lamentó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar improcedente la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo en contra el Congreso de la República por la vacancia presentada contra el exmandantario, Martín Vizcarra.

En efecto, la entidad del Estado expresó, a través de las redes sociales, su desacuerdo con la decisión de los magistrados: Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda, quienes decidieron no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un presidente de la República.

Asimismo, la institución encabezada por Walter Gutiérrez manifestó que el TC tenía que “cumplir con su papel de intérprete final” de la Constitución Política del Perú. No obstante, esta resolución respaldaría a los congresistas golpistas que intentaron, otra vez, sacar a un jefe de Estado de Palacio de Gobierno.

“ Como Defensoría lamentamos decisión, por mayoría, del Tribunal Constitucional de declarar improcedente la demanda competencial . La institucionalidad democrática reclamaba que cumpla su papel de intérprete final de la Constitución y fije criterios constitucionales sobre causal de vacancia”, se lee en el pronunciamiento.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por otro lado, Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, junto con los magistrados: Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos, consideraron que el organismo sí debía pronunciarse al respecto.

Sin embargo, los votos no fueron suficientes para proceder con la ponencia de Ledesma Narváez, asegurando que existe “una sustracción de materia”, precisando, además que Martín Vizcarra “ya fue vacado” por el Parlamento.

“ Hay cuatro magistrados del Pleno del TC que han dicho que el tribunal no tienen por qué pronunciarse , han usado la figura de sustracción de la materia diciendo que sencillamente el señor Vizcarra ya está vacado y no hay nada que resolver […] Se han orientado por decir que no hay nada que resolver, nada que decidir, ni nada que pronunciarnos”, declaró la titular del TC en RPP.

De otro modo, Ledesma explicó que los otros tres magistrados consideraron que el procedimiento usado por el Legislativo fue indebido por lo que se debía determinar los parámetros ante una próxima moción de vacancia presidencial con la causal de “incapacidad moral permanente”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.