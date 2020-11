Cuando el TC rechazó medida cautelar en pleno proceso de vacancia

Este jueves, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República por la vacancia presentada contra el exmandantario, Martín Vizcarra.

Con los votos de Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda, se acordó no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un jefe de Estado.

Por el contrario, Marianella Ledesma, titular del TC, junto con los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos, consideraron que el organismo sí debía pronunciarse al respecto, y no dejar un vacío a las causales que llevaron en su decisión.

Declaratoria del TC aún tiene vacíos jurídicos, sostienen especialistas

Para José Tello el TC debió pronunciarse sobre “el tema de fondo” ya que solo resolvió una declaratoria infundada que le permite analizar la sentencia. Además, al ser declarada improcedente es porque “no cumplen con los requisitos sustanciales” dejando fuera el análisis jurídico.

“No pueden perjudicar eso (la causal de la vacancia) ahora. Lo que ha podido hacer el Tribunal Constitucional es ver el tema de fondo para poder ver los alcances o parámetros de la explicación de la causal de incapacidad moral permanente. Eso lo han debido de aclarar y no lo han hecho ”, dijo el constitucionalista a La República.

En efecto, Marianella Ledesma sostuvo que los cuatro magistrados que votaron por la improcedencia sostuvieron que “el tribunal no tiene por qué pronunciarse”.

Además, señalaron que para su decisión usaron la figura de sustracción de la materia diciendo que Martín Vizcarra ya está vacado y, por tanto, “no hay nada que resolver”.

En esa misma línea, el analista Carlos Caro aseguró que el TC no ha resuelto la cuestión central: definir la vacancia por incapacidad moral permanente de modo que ese tema “sigue abierto para cualquier demanda futura”.

“Ha sido pues una suerte de declaración de competencia frente al caso porque ya sucedió el primer proceso de vacancia de Vizcarra. Entonces al haber suscitado ese hecho ya considera el TC que no corresponde pronunciarse. Un lavado de manos por decirlo de alguna manera ”, acotó a este diario.

Diferencia con rechazo de medida cautelar

El pasado 17 de setiembre, el TC rechazó la medida cautelar que interpuso el Poder Ejecutivo contra la vacancia presidencial, proceso iniciado en el Congreso de la República, permitiendo que los congresistas continuaran con las acciones para destituir a Martín Vizcarra.

Al respecto, Ledesma informó que rechazaron el recurso cautelar al considerar que algunos dirigentes políticos de las nueve bancadas “manifestaron que votarían en contra de la vacancia” motivo por el que este requerimiento “no tenía urgencia”.

Esta decisión del Tribunal Constitucional se dio a menos de 24 horas de la sesión plenaria en la que los integrantes del Legislativo evaluaran si Vizcarra debe ser separado de la Presidencia por una presunta “incapacidad moral permanente”.

A raíz de lo sucedido, Carlos Caro aclaró que si el Ejecutivo envía otra demanda a futuro, el TC tendría que emitir otro pronunciamiento.

De igual manera, también podría presentar otra medida cautelar, ya que la declaratoria del Tribunal es “solo una omisión por parte de la entidad” y no una “carta blanca” del Parlamento para vacar presidentes.

“ No han dado carta blanca (para vacar presidentes) porque no han entrado al fondo , pero tampoco han puesto limites porque no se fundamentó el tema. Estamos en la indefinición. Por lo tanto, seguimos ante el riesgo que pueda pasar eso a futuro. Ahora mismo no creo porque el tema está demasiado fresco”, aseveró a La República.

En aquella ocasión la medida cautelar presentada por el Gobierno fue rechazada con 5 votos en contra y solo 2 a favor.

Los magistrados que respaldaron esta posición fueron: Marianella Ledesma, Ernesto Blume, José Luis Sardón; Augusto Ferrero y Manuel Miranda.

A diferencia de la medida cautelar, José Tello precisó que el TC admitió la demanda porque “se trata de un proceso distinto” y que al ser declarado improcedente, los magistrados tenían que “hacer una sentencia aclaratoria”.

“Acá no hay tema, pero han podido decir los alcances. Al igual que la medida cautelar, debieron hacer estas aclaratorias . Lo que se les puede criticar es que han podido hacer una sentencia aclaratoria sin perjuicio de su carácter improcedente”, agregó el letrado a este medio.

