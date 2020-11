Este miércoles 18 de noviembre juró el nuevo gabinete del presidente Francisco Sagasti, liderado por la abogada Violeta Bermúdez Valdivia. La imagen de la nueva titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asume en reemplazo de Ántero Florez-Aráoz.

Bermúdez es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La catedrática es especialista en temas de género, poblaciones vulnerables y políticas públicas .

Trayectoria profesional de Violeta Bermúdez

Bermúdez Valdivia fue coordinadora general del Movimiento Manuela Ramos, una organización feminista a favor de los derechos de las mujeres, a mediados de los 90. Posteriormente, fue coordinadora de Derechos Humanos en USAID - Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En el año 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue viceministra del Ministerio de la Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. Un año después, en el 2003, fue asesora del Despacho Ministerial y jefa del gabinete de asesores de la PCM.

Con una trayectoria vinculada a políticas públicas, entre los años 2012 y 2017, dirigió el programa ProDescentralización de USAID, que buscó implementar acciones de descentralización y modernización del Estado en la Amazonía.

Una académica especializada en temas de género

Entre sus principales obras está el libro “Género y poder. La igualdad política de las mujeres”, un texto que ahonda en los principios fundamentales de la igualdad de género ante la ley, específicamente de la paridad como propuesta para alcanzar uniformidad de condiciones en la participación política.

Otras de sus investigaciones en materia de género están relacionadas con la participación de la mujer peruana en la legislación del siglo XX, la violencia contra las féminas en el Derecho Comparado, la igualdad de género en el sistema de justicia, la violencia contra la mujer en los derechos sexuales y reproductivos, y la regulación jurídica del aborto en América Latina y El Caribe.

“En este siglo es inevitable ser feminista”

Bermúdez es autoproclamada feminista y defensora de la igualdad de género. Para ella, el feminismo la hizo luchar por la equidad y le enseñó a ver el mundo de una forma distinta.

Sus inicios con el feminismo datan de cuando era estudiante de Derecho e ingresó al Movimiento Manuela Ramos a practicar su profesión. “Aprendí que (el feminismo) proponía un cambio en las relaciones sociales y era una apuesta política”, declaró en una entrevista para El Peruano a inicios de marzo.

En aquella entrevista con el diario oficial, Bermúdez enfatizó en que el feminismo articula batallas a favor de los derechos de las personas, de la autonomía de las mujeres, de la diversidad, de que se gocen de las mismas oportunidades y los beneficios del desarrollo.

“El feminismo busca un cambio en las relaciones humanas, que el derecho a la dignidad sea una práctica cotidiana y no se quede en el discurso. Parto del discurso del derecho, justamente, porque no concibo otra forma de ubicarse en el mundo que no sea siendo sujeto titular de derechos. Siendo una persona, se puede transformar a otras personas”, enfatizó.

