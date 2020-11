Vásquez: Cambio de la Constitución no es solo una propuesta de la izquierda

Mirtha Vásquez, nueva titular del Legislativo, se pronunció sobre el pedido de un sector de la población para convocar a una Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución Política del Perú .

La parlamentaria del Frente Amplio opinó que la ciudadanía, más allá de sus ideologías políticas, reclama cambios que deben emprenderse sin temor.

“ No necesariamente son grupos de izquierda los que están promoviendo cambios a constituciones parecidas a la nuestra. Esta no es solo una propuesta de la izquierda, sino de la población, que incluso no se identifica con esta postura política, pero sí se ha dado cuenta de que los modelos contenidos dentro de nuestra Constitución tienen muchos límites de cara a enfrentar situaciones donde la gente necesita ser atendida”, señaló en entrevista con TV Perú.

En ese sentido, explicó que la crisis sanitaria que atraviesa el país desde marzo del 2020 demostró que, el patrón económico, establecido en la Carta Magna de 1993, generó que varios derechos fundamentales terminen convirtiéndose en privilegios.

“Esto lo hemos visto con la pandemia. Cuando la gente necesitaba acceder a salud, pasó que la mayoría de servicios que podían atender estas situaciones estaban en manos de privados. Debías tener dinero para atenderte, sino te morías”, remarcó Vásquez.

Ante ello, la presidenta del Congreso sostuvo que la reforma de la Constitución debe verse sin miedos ni apresuramientos. Agregó que en los pocos meses que le queda al Parlamento podrían darse algunos pasos, como el planteamiento de la propuesta.

Sobre el gabinete ministerial

Por otra parte, la titular del Parlamento felicitó al nuevo gabinete ministerial, presidido por Violeta Bermúdez. Vásquez resaltó que haya paridad en esta nueva conformación. A ello sumó la designación de Nuria Esparch como la primera mujer en asumir el sector Defensa .

“El gabinete me parece interesante y es saludable que sea paritario y liderado por una mujer. Es importante que se muestren señales de que queremos una sociedad más igualitaria”, indicó la congresista del FA.

Asimismo, destacó el regreso de ciertos miembros del equipo de Walter Martos, como Pilar Mazzetti, ya que tiene una trayectoria importante y asegurará la continuidad en la lucha contra la pandemia.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.