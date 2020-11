Ántero Flores-Aráoz: “No soy responsable de la convulsión social"

El extitular del Consejo de Ministros del Gobierno golpista de Manuel Merino aseveró que él no presenta ninguna responsabilidad en la crisis política que afronta el Perú.

“Yo no he participado en la marcha, no he dado órdenes de que se cometan delitos, no me he infiltrado. No soy responsable de la convulsión social ”, declaró en Panamericana.

Asimismo, Flores-Aráoz consideró que la investigación penal que se le ha iniciado debido a la violencia cometida por la Policía en contra de los jóvenes que participaban de las manifestaciones pacíficas no prosperará.

“No hemos cometido ningún ilícito penal. Estoy seguro que quedará nuestra no intervención y que se siguieron los protocolos de la Policía”, manifestó.

Como se informó, la PNP ha cometido abusos durante las protestas llevadas a cabo desde el 9 de noviembre, las cuales fueron realizadas por el descontento de la población ante el golpe de Estado ocasionado por el Congreso.

Durante esos días, la represión del régimen de Merino se hizo notar y los agentes del orden usaron bombas lacrimógenas, perdigones y más para enfrentarse a los participantes.

El sábado 14 de noviembre se reportó el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de cientos de heridos y varios desaparecidos. Otros también dieron a conocer que fueron detenidos de forma irregular por la Policía.

Desconoce paradero de Manuel Merino

Durante la entrevista, Ántero Flores-Aráoz indicó que desconocía el paradero del acciopopulista Manuel Merino de Lama, pero que sí ha mantenido comunicación con él.

“Supongo que estará en su casa”, sostuvo.

Cabe precisar que el parlamentario Juan Carlos Oyola, perteneciente también a Acción Popular, señaló el lunes 16 de noviembre que tampoco sabía nada de Manuel Merino.

“No lo sabemos (dónde está Manuel Merino), seguramente ya tendrá que reincorporarse en las labores parlamentarias. Ayer han pasado su nombre y no ha estado ahí. La verdad que, desde que ha renunciado, no lo hemos visto y seguramente en algunos momentos llegará al Congreso”, señaló en declaraciones a RPP.

