Luis Roel: “Tenemos que dar una imagen distinta del Congreso a la ciudadanía”

El ahora segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel, expresó que luego del escenario que vivió el Perú en la última semana tras la destitución de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, el Parlamento debe recobrar la confianza de la población.

“Es un gran reto y una gran responsabilidad para quienes asumimos en estos momentos tan difíciles del país, pero asumimos con el compromiso de devolver la confianza a la ciudadanía de que el Congreso tiene que trabajar para los peruanos. Todas las bancadas creemos que tenemos que dar una imagen distinta del Congreso a la ciudadanía ”, declaró a RPP.

En esa misma línea, comentó que la nueva Mesa Directiva que está conformada por Mirtha Vásquez, Matilde Fernández y él, y el Gobierno interino que liderará Francisco Sagasti, debe resolver las principales problemáticas que aquejan al país.

“Los temas importantes van a ser salud, economía y trabajo, así como ver que no se vuelvan a repetir las situaciones de crisis que han ocasionado la pérdida de dos jóvenes universitarios, heridos y desaparecidos ”, sostuvo.

Por ello, se mostró a favor de las investigaciones que inició la Fiscalía de la Nación a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las marchas contra el régimen de facto.

“Hay un principio de separación de poderes. Por lo tanto, el Ministerio Público es un ente autónomo y que entre sus funciones constitucionales tiene el deber de investigar y acción penal. Nosotros no podemos inmiscuirnos en las funciones. Todos los sucesos que se han dado en estos días se tienen que investigar ”, subrayó.

Roel: Tengo expectativa de que podamos tener un gabinete de concertación

Roel Alva manifestó que se encuentra expectante por el gabinete ministerial que formará Francisco Sagasti, quien la tarde de este martes jurará como presidente de la República, ya que se escucharán muchas voces antes de definir a los titulares de carteras.

“Lo bueno y la expectativa que me genera es que Francisco Sagasti ha señalado que va a ser un gabinete de ancha base. No solo significa que va a escuchar las propuestas de las bancadas que están dentro del Parlamento, sino también va a escuchar a las fuerzas políticas fuera del Parlamento y a la sociedad civil. Me genera una alta expectativa de que podamos tener un gabinete de concertación ”, indicó.

Roel señala que debe haber giro en Acción Popular

Por otro lado, el segundo vicepresidente del Congreso señaló que, luego de todo lo ocurrido por la toma de mando de Merino de Lama, Acción Popular tendrá que mostrar un cambio de cara a la población y afirmar que siguen sus lineamientos primigenios.

“ A partir de ahora tenemos que replantear las cosas dentro de la bancada , hacer varios cambios en cuanto a nuestro actuar para demostrar que sí seguimos los principios y valores de Acción Popular, la doctrina que nos ha legado Fernando Belaunde Terry, el ejemplo que nos ha dado Valentín Paniagua, así como otros fundadores del partido”, puntualizó.

Mesa Directivo del Congreso juró el último lunes

El lunes 16 de noviembre, la nueva Mesa Directiva del Parlamento, liderada por Francisco Sagasti, juró en el hemiciclo del Palacio Legislativo. En esta ceremonia, Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández realizaron el juramento como vicepresidentes.

