Gasoducto Sur: Nadine Heredia habría incumplido regla de conducta, según Fiscalía

El Ministerio Público considera que Nadine Heredia Alarcón, investigada por el caso Gasoducto Sur, incumplió una regla de conducta pese a las restricciones que se le impuso con la orden de arresto domiciliario por 24 meses.

Así lo confirmó a este diario su defensa legal, Jefferson Moreno, quien indicó que tiene programado para este martes a las 10 a.m. una audiencia para debatir si hubo o no una falta por parte de la esposa del expresidente Ollanta Humala.

“La Fiscalía considera que Nadine Heredia ha incumplido una regla de conducta sobre comunicación con medios. Hubo una publicación en redes sociales que están cuestionando y ellos están pidiendo al Juzgado que se le exhorte el cumplimiento”, añadió el letrado.

El juez Juan Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, será quien presida esta mañana dicha sesión virtual.

Moreno, no obstante, no pudo precisar cuál fue exactamente la publicación de Nadine Heredia que será discutida en la audiencia. “Procesalmente, no se puede pedir ninguna revocatoria [del arresto domiciliario] si no se pide primero la exhortación a cumplir las reglas . En eso estamos ahora. Hay que debatir se se incumplió o no la regla”, añadió.

Limitaciones

El 15 de septiembre último, la Sala de Apelaciones Anticorrupción decidió que Nadine Heredia cumpla arresto domiciliario por 24 meses , en el marco de la investigación que sigue en su contra la fiscal Geovana Mori por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Restricciones impuestas a Nadine Heredia en septiembre pasado.

Entonces, se acompañó la medida de una serie de limitaciones que la procesada debía cumplir bajo advertencia de que se le cambie la prisión en casa por la prisión preventiva solicitada inicialmente por la fiscal Mori.

Entre las restricciones figuraban la prohibición de comunicarse con los coimputados del caso, testigos o peritos del caso y del Ministerio Público, “no efectuar declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva, respecto de los hechos objeto de investigación” así como no realizar reuniones sociales en su casa, además de pagar S/50.000 al Estado.

