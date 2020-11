Espinosa-Saldaña: “Nosotros no ponemos ni quitamos presidentes”

El tribuno Eloy Espinosa-Saldaña comentó que el jueves 19 de noviembre evaluará, junto con los demás magistrados, qué decisión tomar respecto a la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Parlamento por el primer proceso de vacancia a Martín Vizcarra.

“ Nosotros no ponemos ni quitamos presidentes . Nosotros vamos a determinar qué cosa se debe entender por incapacidad moral permanente, si eso el Congreso lo siguió en el trámite de vacancia correspondiente, y en función a esa declaración se definirá quiénes son responsables de no haber seguido la pauta”, refirió en diálogo con Canal N.

Agregó que el Tribunal Constitucional (TC) analizará si es factible incorporar el segundo proceso que culminó con la destitución de Vizcarra Cornejo en la demanda de competencias.

“Una de las cosas que tenemos que resolver, por conexidad, cuando hay una situación que está vinculada con otra, es que podemos pronunciarnos aunque la denuncia sea por la primera decisión . Eso tenemos que decidirlo”, comentó.

Espinosa-Saldaña: El Congreso es el que puede reponer a Vizcarra

Al ser consultado si podría anularse la destitución de Martín Vizcarra, el magistrado indicó que es un tema por evaluar en la sesión plenaria del Tribunal Constitucional.

“Hay quienes están pidiendo que declaremos nula la segunda moción de vacancia. El declararla nula podría implicar un pronunciamiento sobre la situación del expresidente Vizcarra , pero esto está dentro de los discutible”, detalló.

Asimismo, manifestó que en caso de invalidar el proceso que destituyó a Vizcarra Cornejo, ellos no pueden reponerlo en el cargo, sino que esa es una competencia solo del Parlamento.

“En el peor de los casos, si nosotros le diéramos la razón y dijéramos ‘se hizo mal la segunda vacancia’, el que tiene que retroceder y poner a Vizcarra es el Congreso . El Tribunal lo único que hace es un control de regularidad constitucional”, sostuvo.

Espinosa-Saldaña: “No es que no queramos trabajar”

Espinosa-Saldaña también expresó que hubo una dilación en el análisis del caso porque el Parlamento envió su respuesta a la demanda el último día del plazo fijado.

“Hago una exhortación a los legisladores, los plazos para un proceso competencial son muy largos y ya estamos viendo cosas de necesidad de respuesta política muy rápida. No es que nosotros no queramos trabajar , pero si la ley le da 30 días hábiles al demandado para responder, que es este caso, y si el demandado espera al día 30 para responder, no podemos hacer nada”, acotó

A partir de este jueves 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional evaluará la demanda sobre la vacancia a Martín Vizcarra. Marianella Ledesma, presidenta del órgano, planteó que se declare fundada la denuncia del Ejecutivo y se establezca que el Congreso actuó inconstitucionalmente al interpretar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, en los procesos de setiembre y noviembre.

