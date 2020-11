Mesa Directiva del Congreso encabezada por Francisco Sagasti juró este lunes

La nueva Mesa Directiva del Parlamento, liderada por Francisco Sagasti, juró este lunes 16 de noviembre en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

La ceremonia se realizó veinte minutos después de que se eligiera al nuevo grupo que reemplaza al encabezado por el golpista Manuel Merino.

El primero en prometer a su cargo como presidente del Congreso fue el parlamentario del Partido Morado. “Por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todas y todos los peruanos, sí, juro” , dijo Sagasti.

Tras ello, Rocío Silva Santisteban, quien se desempeñaba como titular accesitaria de la Mesa Directiva, le cedió el lugar para que tome juramento a Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández como vicepresidentes de la MD.

Juramentación en quechua

Por su parte, Luis Roel Alva juró por la paz, los jóvenes del bicentenario y el legado de tres figuras históricas de Acción Popular: Fernando Belaunde Terry, Valentín Paniagua y su abuelo Javier Alva Orlandini.

Mientras tanto, Matilde Fernández, de la bancada Somos Perú, prestó juramento en idioma quechua.

“¡Arí! Llapan Perú suyupi, llaqtamasiykunapaq, warmipaq, qaripaq, llapallankupaq. Allin kawsay kananpaq ¡Añay! (Sí. En toda la región Perú. Para mis paisanos, para la mujer, para el hombre, para todos ellos, justicia ahora. ¡Gracias!)”, expresó la congresista.

Tras este acto protocolar, Francisco Sagasti dirigió sus primeras palabras como titular del Parlamento.

“Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes (...) No podemos cambiar eso, volverlos a la vida, pero sí podemos desde el Ejecutivo tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder”, señaló sobre los asesinatos de Bryan Pintado e Inti Sotelo en la movilización del sábado 14 de noviembre.

