Leslye Lazo niega integrar lista golpista para presidir Mesa Directiva

La congresista Leslye Lazo de Acción Popular negó haber aceptado y firmado la segunda lista presentada por las bancadas golpistas para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República.

En efecto, la parlamentaria denunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que “no aceptó” integrar ninguna lista, evidenciando también que no hay una firma suya y que, por tanto, continuará con su trabajo en la Comisión de Justicia del Parlamento.

“ No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista , evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ”, escribió.

Leslye Lazo

Consecuentemente, Leslye Lazo emitió un oficio dirigido a Javier Ángeles Illmann, Oficial Mayor del Congreso, informando que se consignó su nombre en una lista, presentada para la candidatura de la Mesa Directiva, y en la cual aparece como primera vicepresidenta.

“ Esta lista me ha incluido sin mi consentimiento , al punto que no cuenta con mi firma, razón por la cual le solicito se dispongan las medidas correspondientes”, se lee en el documento.

Asimismo, al ser consultada por La República, la parlamentaria dijo que, en un primer momento, fue invitada para formar parte de una lista de consenso pero que, posteriormente, por “un tema de análisis político y familiar” decidió declinar de su participación. “Espero que hoy mismo podamos salir de esto”, acotó.

Oficio de Leslye Lazo a la Oficialía Mayor del Congreso

Cabe recordar que más temprano, a pocos segundos de concluir el plazo para presentar la listas candidatas para la Mesa Directiva del Congreso de la República, se presentó una segunda nómina liderado por los partidos que vacaron a Martín Vizcarra.

En esta segunda opción, promovida por las bancadas golpistas, postulaban para la presidencia: María Cabrera (Podemos Perú); primera vicepresidencia: Leslye Lazo (Acción Popular); segunda vicepresidencia: Mariano Yupanqui (no agrupado); y tercera vicepresidencia: Yessica Apaza (Unión Por el Perú).

No obstante, el Legislativo retiró esta segunda lista liderada por Podemos Perú y Unión Por el Perú.

“Se ha procedido a retirar la segunda lista de candidatos para la Mesa Directiva, encabezada por la congresista María Teresa Cabrera Vega”, anunció el Congreso a través de redes sociales.

