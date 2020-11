Leslye Lazo niega integrar lista golpista para presidir Mesa Directiva

La congresista Leslye Lazo de Acción Popular negó haber aceptado y firmado la segunda lista de las bancadas golpistas presentada para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República”, escribió.

Congresista Leslye Lazo acusó emitir documento si su autorización. Foto: captura / Twitter

Noticia en desarrollo...