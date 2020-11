El Congreso se pone de espaldas al país y agrava la crisis

El Congreso sigue sin ofrecerle una salida a un país golpeado por la crisis política que desataron, al llevar al poder a Manuel Merino de Lama.

A las nueve de la noche, se sometió a votación la lista única conformada por la siguiente fórmula: Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), presidenta; Francisco Sagasti (Partido Morado), primer vicepresidente; Luis Roel Alva (Acción Popular), segundo vicepresidente; Yessica Apaza Quispe (Unión por el Perú), tercera vicepresidenta.

El resultado fue el siguiente: 42 sí; 52 no; 25 abstenciones. Es decir, no alcanzó los votos necesarios, a pesar de que, en teoría, había sido una lista consensuada.

Luego del resultado, Silva Santisteban señaló que había sido “una sorpresa porque costó mucho armar una lista de consenso”. Añadió: “Esto nos hace pensar también qué tanta distancia hay entre los portavoces y sus grupos parlamentarios”.

La legisladora dijo que le llamó la atención el comportamiento de Alianza para el Progreso (APP), porque se había comprometido a votar en bloque. No ocurrió así. Siete estuvieron a favor, tres en contra y siete se abstuvieron.

Cabe señalar que en contra votaron Podemos Perú, Frepap y Fuerza Popular. Acción Popular lo hizo dividido: 7 a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

Esto a pesar de que Silva Santisteban se había comprometido a no adoptar decisiones radicales, a fin de calmar un poco las dudas por sus reconocidas convicciones de izquierda.

Ayer fue un día largo en lo político, que no terminó bien. Ante la falta de consenso, pasada la medianoche, Rocío Silva-Santisteban suspendió la sesión para este lunes a las 2 p.m. Las bancadas tendrán plazo para presentar lista hasta una hora antes.

Julio Guzmán denunció que las bancadas golpistas se opusieron a respaldar una lista encabezada por Francisco Sagasti.

“El señor Acuña, Urresti y Luna deben ponerse de rodillas al Perú y pedirle disculpas al Perú por poner los intereses de sus empresas por delante del interés del país. Son unos hipócritas”, expresó Guzmán indignado, en Canal N.

Más allá de la medianoche, su partido presentó una ‘lista morada’ liderada por Sagasti, junto con Zenaida Solís, Angélica Palomino y José Núñez.

Un día complicado

Lo primero que hizo el pleno del Congreso ayer fue aceptar la renuncia de Manuel Merino y la declaración de la vacancia. Fue aprobada por 120 votos a favor, uno en contra (de Martha Chávez) y cero abstenciones.

Enseguida, la Mesa Directiva que conducía Luis Valdez (APP) también renunció. Eso dio lugar a que se empiece el procedimiento para elegir a una nueva.

En ese sentido, se aprobó, con 99 votos a favor, la exoneración de los trámites y procedimientos para proceder a la elección de la Mesa Directiva reemplazante.

Las negociaciones fueron intensas. Inicialmente, con el ánimo de presentar una sola lista, se elaboró la fórmula con Silva Santisteban, Sagasti, Roel Alva y Apaza Quispe.

El problema surgió cuando Sagasti envió una carta al oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, comunicando su decisión de ya no participar en esa plancha.

En ese momento –eran aproximadamente las seis y media de la tarde y el plazo para la presentación de listas terminaba una hora y media después, a las ocho– empezó una segunda ronda de negociaciones. No se sabía si finalmente habría una fórmula de consenso o si bien se apostaría por dos listas en competencia. Ocurrió, finalmente, que Sagasti regresó a la lista, con los resultados ya señalados.

El vacío de poder en el Perú se mantiene.

Los previos: Merino se va

Este desenlace tuvo otros pasos previos que merece la pena desarrollar.

Merino de Lama no pensaba renunciar, por lo menos hasta el sábado. Pero algunos hechos lo hicieron cambiar de parecer. El primero, la deserción de los ministros que, uno a uno, anunciaron su alejamiento del gabinete.

Lo segundo, que los jefes de las fuerzas militares no atendieran su llamado. Efectivamente, como lo reveló un artículo de este diario publicado ayer, ninguno de los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea acudió a la cita en Palacio de Gobierno a la que convocó Merino, con la aparente intención de conseguir el respaldo de los institutos castrenses. La cita estaba programada para las 7:45 de la mañana.

Tercero, mientras la Junta de Portavoces en el Congreso se desarrollaba, Merino empezó a recibir mensajes de algunos congresistas que le decían que lo mejor era renunciar.

Por eso el discurso de Merino tuvo tanto desorden. En un momento, habló de que no podía haber un “vacío de poder”, dando a entender de que no daría un paso al costado.

Sin embargo, casi al final, anunció que renunciaba irrevocablemente al cargo que usurpó gracias a los 105 votos que obtuvo el pasado lunes.

“En este momento, en el cual el país atraviesa una de sus mayores crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos”, dijo.

También insistió en que él nunca buscó ser nombrado presidente, un argumento que a estas alturas resulta completamente inverosímil.

Minutos antes del mensaje, en el Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), en nombre de la Mesa Directiva, exhortó a Merino a presentar su renuncia o bien el Pleno tendría que apurar su salida. Valdez también tuvo palabras para resaltar lo que denominó los “valores democráticos” del expresidente de facto. Y aprovechó el momento para volver a justificar la vacancia, aunque mencionó algo que no es cierto, que el Parlamento aprobó la vacancia de Martín Vizcarra por comprobados delitos, cuando la investigación recién se está desarrollando.

¿Ganas de regresar?

Tras el mensaje de Merino, apareció en escena de Vizcarra. Vestido con su camisa blanca con el logo de “El Perú primero”, que usaba en todas sus presentaciones públicas como jefe del Estado, salió a decir que él esperaba que el Tribunal Constitucional se pronunciara lo antes posible sobre la demanda competencia que el Ejecutivo presentó con ocasión de la primera vacancia.

Con ese mensaje, dio a entender que si el TC fallaba en el sentido de que la vacancia en su contra fue inconstitucional, él estaría dispuesto a volver a Palacio de Gobierno.

Cabe recordar que cuando fue vacado, Vizcarra optó por no pelear la decisión del Congreso y le cedió el poder a Merino. Ahora, por lo que señaló ante los medios, consideraría su retorno. Hay que insistir en que no fue explícito al respecto; solamente dio a entender que no le molestaría pegar la vuelta y completar su periodo.

Fernando Tuesta comentó “Más allá de la discusión legal de si Martin Vizcarra puede o no volver a la presidencia de la República, políticamente es inviable. De alguna manera era el tampón que contenía la rabia ciudadana. El lunes se destapó y estamos en otro momento. La ciudadanía no lo reclama”.

Y esto es verdad. En las marchas del jueves y del sábado, los jóvenes aclaraban –por ejemplo en sus carteles– que la manifestación no era, ni por Merino ni por Vizcarra. El ex jefe del Estado añadió, en referencia a Merino de Lama: “Ha salido un dictadorzuelo de Palacio, no se trata de reemplazarlo por otro”.

Cabe señalar que hoy, a partir del mediodía, el Pleno del TC sesionará de manera extraordinaria para evaluar lo relacionado a la demanda competencial.

La decisión se tomó después de algunas idas y vueltas. Al inicio no hubo consenso sobre la necesidad de adelantar la fecha (la sesión estaba programada para el miércoles 18), no obstante la aceleración de los acontecimientos y la descomposición rápida del régimen de Merino obligaron a reprogramar todo.

El Dato

Rocío Silva-Santisteban lideraba una lista que, en teoría, era de consenso. Sin embargo, los resultados finales arrojaron otra cosa, por incongruencias de Acción Popular y APP.

