Congreso retira segunda lista a Mesa Directiva integrada por bancadas golpistas

“Se ha procedido a retirar la segunda lista de candidatos para la Mesa Directiva, encabezada por la congresista María Teresa Cabrera Vega", comunicó el Congreso a través de redes sociales.

Para esta segunda opción postulaba a la presidencia: María Cabrera (Podemos Perú); primera vicepresidencia: Leslye Lazo (Acción Popular); segunda vicepresidencia: Mariano Yupanqui (no agrupado); y tercera vicepresidencia: Yessica Apaza (Unión Por el Perú).

El retiro de la nómina se suscita luego que Leslye Lazo rechace ser parte del grupo candidato que pretende tomar el timón del Congreso de la República.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso del Perú”, expresó Lazo a través de sus redes sociales.

