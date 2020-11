A pocos segundos de concluir el plazo para presentar la listas candidatas para la Mesa Directiva, se presentó una segunda nómina que corresponde a las bancadas golpistas.

Esta segunda opción postulan para la presidencia: María Cabrera (Podemos Perú); primera vicepresidencia: Leslye Lazo (Acción Popular); segunda vicepresidencia: Mariano Yupanqui (no agrupado); y tercera vicepresidencia: Yessica Apaza (Unión Por el Perú).

Es así que la referida nómina cuenta con la participación de María Cabrera, Mariano Yupanqui y Yessica Apaza, congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra y que a la postre generó la convulsión social que dejó el saldo de dos jóvenes asesinados por protestas y con un país que presenta un vacío de poder al no haber un presidente de la República ni un presidente del Congreso. Todo en medio de la pandemia del coronavirus.

Según el documento presentado ante Javier Ángeles Illiman, oficial mayor del Parlamento, se recibió dicha lista candidata para la Mesa Directiva a las 13.00 p. m., plazo límite para presentar a los postulantes. Además, se aprecia en el oficio que cuenta con la firma de todos los candidatos, menos la de Leslye Lazo.

Precisamente, la propia legisladora de Acción Popular -quien votó en abstención para la vacancia- negó, a través de sus redes sociales, estar implicada en la lista junto a las bancadas -Podemos Perú y Unión Por el Perú- que propiciaron la crisis política nacional.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso del Perú”, expresó Lazo.

De esta manera, solo queda una lista habilitada para participar en la elección de la Mesa Directiva del Congreso. A las 12.55 p. m., se entregó la nómina multipartidaria encabezada por Francisco Sagasti (Partido Morado) y como vicepresidentes a Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú). Se tiene establecido que la votación será este lunes 16 a las 14.00 p. m..