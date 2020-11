Pueblo y Constitución: el rol del Tribunal Constitucional frente a la crisis

Pedro P. Grández Castro, abogado, profesor de Derecho Constitucional

La enorme crisis política que vivimos, generada en la falta de una visión institucional por parte de una mayoría congresal, sin claridad en su agenda o, en muchos casos, con una agenda alejada del interés publico, le ha hecho un enorme daño al país y ha enlutado, hasta ahora, a por lo menos dos familias, además del dolor y sufrimiento por la crueldad de la represión policial a otras muchas.

La salida natural a esta crisis debiera ser política, pero siendo realistas no será suficiente. El Congreso está en el centro de las imputaciones de responsabilidades por graves violaciones a la propia Constitución que deberá establecerse en su momento. Por eso cobra relevancia la actuación del Tribunal Constitucional que tiene pendiente una decisión al conflicto competencial que en su momento planteara el Poder Ejecutivo.

En este contexto no debe olvidarse que la función de la Constitución es “constitutiva” de la integración social. Los intérpretes no pueden desconocer que esta es la idea que está en la base de las sociedades regidas por constituciones que recogen valores y principios abiertos. Cuando el Congreso interpreta la Constitución alejándola del Pueblo y, peor aun, sustituyendo sus contenidos por ansias de poder para usarlo a favor de intereses privados, no solo la violenta, sino que traiciona al pueblo que es el detentador del poder de origen de la Constitución.

Es en este escenario en el que la democracia constitucional habilita la actuación de la justicia constitucional en defensa de bienes públicos y del valor constitutivo que tiene el texto constitucional. Como nos recuerda el Presidente emérito de la Corte Constitucional italiana Gustavo Zagrebelsky, la autoridad interpretativa del Tribunal Constitucional descansa en ultima instancia, “en la capacidad de dar a las normas de la Constitución su valor como factores de cohesión, por encima de los intereses particulares”.

La “voluntad de constitución” o la “esperanza de constitución”, aparece especialmente en momentos de crisis para exigir al Tribunal una interpretación que reafirme la cohesión del pueblo en sus principios y valores. Esto es, especialmente relevante, en un contexto en el que el propio Congreso ha traicionado a la Constitución tratando de imponer una agenda política alejada del interés público.

El propio Tribunal Constitucional ha sido ya traicionado en su confianza por los grupos parlamentarios, pues como se recuerda, para rechazar la solicitud cautelar que pudo haber impedido el despropósito del Congreso, la Presidenta del TC manifestó que una de las razones fue el que los voceros políticos hicieron pública su decisión de no insistir en la vacancia.

Ello no fue así y, entonces, creemos que la decisión del Tribunal ahora resulta impostergable, al margen de lo que decida el Congreso de la República que se reúne hoy domingo. El Tribunal Constitucional podría adelantar la audiencia para el lunes a primera hora. Para ello puede convocar vía correo y a través de aviso público a las partes de inmediato y, luego de la audiencia, el mismo lunes, pronunciar su decisión.

No hay ningún impedimento legal para que ello así sea. Las normas procesales establecen que el Tribunal Constitucional convoca a audiencia dentro de 10 días de contestada la demanda y ello ya ha ocurrido. Luego, la norma también establece que el Tribunal emite sentencia dentro de los 30 días siguientes (art. 107 y 108 del CPConst.). Todos son plazos máximos, no mínimos. Los plazos urgentes lo pone la necesidad y la realidad de los acontecimientos.

La nulidad de todos los actos producidos desde la inconstitucional declaración de “incapacidad moral” del Presidente, hasta la obligación de establecer las responsabilidades políticas y penales, pueden y deben ser abordadas en la sentencia, así lo prevé el artículo 113° del Código Procesal Constitucional que precisa que, la sentencia que dicta el TC en un proceso competencial, “[…]anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos”.

Se afirma que el conflicto competencial propuesto por el Poder Ejecutivo tendría una pretensión distinta a los hechos que vacaron al Presidente de la República, esto no es exacto, sobre todo si miramos los hechos en su integridad. La cuestión planteada por el Ejecutivo tiene dos partes. La primera es la determinación del contenido del artículo 113.2, es decir, qué significa “permanente incapacidad moral”, aquí estamos ante una pretensión objetiva.

Sin la determinación correcta de este contenido, no es posible responder la segunda cuestión plateada, esto es, si ciertos hechos que incriminan al Presidente y que son distintos a los expresamente establecidos en el artículo 117° pueden ser motivo suficiente para vacarlo.

Como se aprecia, el Congreso no pudo haberse pronunciado válidamente respecto de cualquier hecho nuevo, sin que el Tribunal Constitucional haya respondido sobre la interpretación válida del artículo 113.2. No obstante, el Congreso no solo se ha precipitado pese a existir un proceso constitucional en trámite, sino que ha destituido al Presidente contraviniendo expresamente el artículo 113.5 de la Constitución que establece que la única causal de destitución del Presidente de la República es que previamente haya sido sancionado por las infracciones del artículo 117° de la Constitución, es decir, traición a la patria, impedimento de elecciones y cierre inconstitucional del Congreso.

Establecer la continuidad de los hechos entre el caso que generó la demanda y los hechos que terminaron en la vacancia resulta fundamental para una decisión que permita ubicar al Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución y pacificador del conflicto político. Los hechos son los mismos: el interés del Congreso de imputarle al Presidente hechos indiciarios como causal para destituirlo de su cargo.

El Tribunal tiene el deber de abrir su mirada a la dinámica del poder que debe controlar, puesto que de otro modo, podría terminar claudicando procesalmente.

No debemos olvidar en este punto, que en la practica constitucional pasada, el procesalismo formalista de los jueces del Poder Judicial y del propio Tribunal, llevó en muchos casos de flagrantes violaciones a los derechos humanos, a decisiones que no obstante constatar dichas violaciones, renunciando a su función de control constitucional y contra el sentido común, terminaban en decisiones de “sustracción de la materia”, un verdadero monumento a la claudicación constitucional que esperamos no se imponga en esta ocasión.

Esperamos que los magistrados apelen a la mejor teoría constitucional y, sobre todo, comprendan la “voluntad de constitución” que la ciudadanía está defendiendo en las calles a lo largo y ancho de nuestra patria. La Constitución, cuya interpretación se le encomienda como la máxima autoridad, solo existe en un determinado contexto y sirve para la integración de la sociedad sobre determinados principios y valores. Pretender interpretarla alejándola de la realidad y las legítimas reivindicaciones de la ciudadanía, sería un grave error de comprensión del derecho, la política y la dinámica del poder cuyo control se le encomienda.