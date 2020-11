Martín Vizcarra sobre Merino: “Ha salido un dictadorzuelo de Palacio”

El expresidente de la República Martín Vizcarra lamentó que la renuncia de Manuel Merino a continuar con su régimen se dio luego de multitudinarias manifestaciones que terminaron con el asesinato de dos jóvenes protestantes y decenas de heridos.

“En este proceso de defender la democracia, yo quiero lamentar la pérdida de dos vidas humanas. Hoy tenemos familias que están llorando a dos héroes de la democracia, a Inti y Bryan de 24 y 22 años. Tengo hijos que son de esa edad y me imagino lo que debe sentir su familia”, sostuvo Vizcarra Cornejo en declaraciones a la prensa.

“Quiero lamentar la pérdida de dos vidas humanas. Tenemos dos familias que están llorando la muerte de dos héroes de la democracia ”, agregó.

Asimismo, resaltó que el nuevo jefe de Estado debe ser elegido entre los 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia presidencial. “ Ha salido un dictadorzuelo de Palacio . No hay que poner a otro. Elijamos entre los que estaban en contra de la vacancia”, resaltó

“La renuncia del señor Merino es solo un paso para recuperar la democracia en nuestro país. La juventud, la generación que los políticos tradicionales siempre menospreciaban. Son ellos delante de la propuesta y con su fuerza son la que nos ha llevado a todos los peruanos con valor a defender nuestra democracia”, puntualizó.

Por otro lado, Martín Vizcarra exhortó al Tribunal Constitucional a que se pronuncie en el más breve plazo sobre la legalidad de la vacancia presidencial votada el pasado lunes 9, “que ha sido el pedido de toda la comunidad internacional en los últimos días”.

Responsabilizó al Congreso de la República por la crisis política que se ha vivido durante los últimos 6 días y acotó que los legisladores no están calificados para elegir un nuevo presidente de la República, “ya que no pueden dar una solución los que no han respetado la Constitución”.

Manuel Merino renunció a la Presidencia de facto tras asesinatos en marcha

Manuel Merino de Lama renunció a la Presidencia de facto tras las presiones en su contra por el asesinato de dos manifestantes en las marchas contra su régimen.

“Los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando y que produjo hace algunos días la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra. (...) Todo el Perú está de luto. Nada justifica que una legítima protesta deba desencadenar en muerte de peruanos. Estos sucesos deben ser profundamente investigados por las instancias correspondientes para determinar todas las responsabilidades”, expresó Merino.

