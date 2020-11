Tras el frustrado intento de Manuel Merino de instaurar un gobierno de facto a través de un golpe de Estado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció su renuncia y alejamiento a la militancia de Acción Popular.

En diálogo con Día D, el burgomaestre criticó duramente el papel asumido por Acción Popular durante el golpe de Estado que terminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes el último sábado 14 de noviembre.

“Acción Popular fue un partido en el que me inscribí en el año 2017 (...) he militado porque quería hacer vida política partidaria, pero veo cosas que no están bien. Por eso es que el día de ayer he decidido alejarme de Acción Popular, por la acción del señor Merino y la poca capacidad de reaccionar ante esas dos muertes”, afinó.

En este sentido, Jorge Muñoz precisó que su alejamiento obedece a profundas discrepancias con la “falta de conducción y principios” de su excorreligionario Manuel Merino, así como a la “división” que existe al interior de la agrupación.

“No renuncio a los ideales que, por ejemplo, enseñó el arquitecto Belaunde durante todo el tiempo que pudo pregonar y por toda la doctrina que generó; pero sí renuncio porque en el partido (Acción Popular) no ha habido conducción y no han habido principios”, manifestó.

El también excandidato presidencial se dio tiempo para cuestionar la poca sintonía de los partidos políticos con la realidad de sus electores de cara a las Elecciones Generales 2021 de abril próximo.

“Hay una desconexión con lo que pasa en la calle. No se escucha lo que la gente pide, siente y reclama. Están de alguna manera los partidos, en general, ensimismados en su burbuja, mirándose al ombligo, no escuchando ni gobernando de acuerdo a eso”, sentenció.

Jorge Muñoz pone a disposición de la Fiscalía cámaras del Metropolitano

De otro lado, el alcalde Jorge Muñoz garantizó que entregará las grabaciones de seguridad del Metropolitano de Lima al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos de violencia en el Centro Histórico.

“En definitiva, una persona desaparecida tiene que ser encontrada (...) sabiendo que podía haber una situación de violenta, desde ayer pusimos cuatro carpas para primeros auxilios. Si hay alguna situación de violencia, sufren por lo general las personas más desvalidas, y eso es lo que ha sucedido con estos dos chicos que lamentablemente fallecieron el día de ayer", remarcó.

