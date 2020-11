Lealtad. El titular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, se refirió a una eventual renuncia de Manuel Merino de Lama a la Presidencia de la Repúblicas, tras la muerte de dos manifestantes el último sábado.

En efecto, el primer ministro afirmó que, de salir Manuel Merino de Palacio de Gobierno, él también se iría por una cuestión de “lealtad y respeto”.

“Hay que tener dignidad y yo la tengo. El presidente de la República es quien me llevó a la presidencia del Consejo de Ministros. Si el presidente (Manuel Merino) se va, yo me voy con él . Yo le debo respeto, consideración, lealtad. Yo no puedo dejarlo solo. Uno tiene que tener palabra", aseguró en la madrugada de este domingo en RPP.

Asimismo, Flores-Araóz contó que mantuvo una reunión con Merino en la noche del último sábado pero este último no le expresó nada sobre una eventual renuncia. Además, contó que lo estuvo llamando luego de su encuentro aunque no lo logró comunicarse con él.

“Hemos estado revisando toda la situación de violencia que estaba produciéndose en las calles. Hemos recibido la información del jefe del Comando Conjunto, del jefe de la DINI, del Ministerio del Interior. Hemos trabajado en la noche […] Decidimos hacer una investigación bien profunda para saber qué es lo que había sucedido”, expresó.

Por otro lado, el titular de la PCM dijo desconocer sobre las renuncias de sus ministros a las diversas carteras y que solo sabía de la dimisión de Patricia Teullet del Ministerio de la Mujer.

“No lo sé. Los he convocado ahorita a una reunión para saber qué posición tienen. No sé lo que pasa. Solamente sé de la renuncia de la señora Teullet , de los demás no sé nada porque hasta ahora no me llamaron, no han hablado conmigo. Por tanto, no lo puedo afirmar”, aseveró.

En otro momento, Ántero Flores-Aráoz defendió el accionar de la Policía contra las personas que se manifestaron de manera pacífica en los diferentes puntos de la capital, señalando que a ellos “también los agreden y por tanto no pueden estar paralizados”.

“Comienzan bien las manifestaciones y lamentablemente terminan muy mal porque hay antisociales que se infiltran y los hemos visto. Ha habido también acto,s no solamente de violencia, sino de violación de obras públicas, de obras privadas, de comercio, hubo pintados”, añadió.

