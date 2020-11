Congresista Mesía sobre vacancia: “No hago mea culpa de mi voto”

El congresista Carlos Mesía, de Fuerza Popular, se manifestó respecto a la crisis política que vive el país tras la asunción ilegítima de Manuel Merino a la presidencia de la República y el asesinato de dos jóvenes a manos de la Policía durante las manifestaciones en contra del Gobierno. Señaló que no se arrepiente de haber votado a favor de la vacancia contra Vizcarra.

Mesía aclaró que es inflexible con las decisiones que ha tomado y que los responsables de la situación actual que atraviesa el país “pagarán en la urnas”.

Al ser consultado por quién sería el responsable político de la muerte de los dos jóvenes manifestantes contestó: “No lo sabemos”. Solo unos segundos después indicó que se trataría del Ministerio del Interior.

“El Congreso es responsable de los votos que ha emitido. Yo no hago un mea culpa de mi voto, lo respaldo y lo ratifico. No me arrepiento de mi decisión, estoy convencido del voto que he tomado, soy inflexible con las decisiones que tomo. Merino no debe renunciar, vamos a buscar una solución a la crisis”, aseveró Mesía para la prensa.

Del mismo modo, aseguró que si el pueblo considera que tomó una decisión errónea, votará en contra del partido político al que pertenece.

Reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso

Este domingo 15 de noviembre, por la mañana, se viene realizando la sesión de la Junta de Portavoces en el Congreso de la República, donde están evaluando la renuncia del presidente de facto Manuel Merino y la elección del nuevo titular del Parlamento.

Luis Valdez convocó a dicha reunión después de las multitudinarias movilizaciones sociales contra el Gobierno ilegítimo de Manuel Merino, en el que dos jóvenes fueron asesinados durante las mismas a causa de la represión policial.