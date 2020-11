Columbus sobre protestas: No imaginamos que habría esta reacción

El congresista Diethell Columbus asistió este domingo 15 de noviembre a la Junta de Portavoces que se encuentra evaluando la destitución de Manuel Merino.

A su llegada al Palacio Legislativo, el portavoz de la bancada Fuerza Popular señaló que en la reunión, que aún no acaba, buscarán soluciones a la crisis política y social agudizada con el golpe de Estado contra el Gobierno de Martín Vizcarra y la asunción de Merino.

Asimismo, se pronunció sobre el fallecimiento de dos jóvenes en la movilización nacional del último sábado 14. “No hay palabras para describir lo que ha pasado. Son muertes de compatriotas que todos lamentamos , pero ante esta situación, bien ha hecho el presidente del Congreso en llamar a la Junta de Portavoces para que veamos cuál va a ser la salida que le vamos a dar al país”, dijo a la prensa.

Sin embargo, al cuestionarle si su bancada se arrepentía de votar a favor de la vacancia presidencial, Columbus manifestó que Fuerza Popular no se siente responsable de haber generado este clima de protestas.

“Nosotros votamos a favor de la vacancia en un mecanismo en que se nos planteó, el cual fue si es que considerábamos que habían capacidades o cualidades del señor Vizcarra para mantenerse en el cargo o no. Y nosotros hemos votado que no. Nosotros como bancada no nos imaginábamos que iba a haber una gestión, una reacción gubernamental de esta magnitud, donde básicamente se ha sancionado el ejercicio de un derecho ciudadano como la protesta, situación que nosotros rechazamos”, sostuvo el parlamentario.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que todo el gabinete ministerial y el propio Merino evalúen su permanencia en el Ejecutivo.

“El haber vacado a una persona que tenía gruesísimos cuestionamientos relacionados a la corrupción no tiene una relación en cuanto al desempeño de este Gobierno de transición. Este tendrá que asumir las responsabilidades de los hechos que han pasado en esta semana porque ellos tienen la función de velar por el orden interno”, puntualizó Columbus.

