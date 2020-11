El primer ministro del Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz, consideró que no tiene responsabilidad política en los hechos ocurridos el último sábado 14 de noviembre durante la marcha en contra del golpe de Estado, que dejó como saldo el asesinato de dos jóvenes por la represión policial.

“ (Ser primer ministro) no quiere decir que tenga responsabilidad en la violencia que ha sido azuzada. Yo no me apego a ningún cargo, lo que quiero es que si hay una transferencia, que sea ordenada. Yo estaré solamente el tiempo en que pueda estar el señor Merino”, indicó en un enlace telefónico con Exitosa Noticias.

Al ser consultado por si tiene alguna autocrítica sobre lo acontecido, Flores-Aráoz solo dijo que los efectivos tenía las “instrucciones de seguir todos los protocolos policiales” y reiteró su posición de que también existen heridos por parte de la PNP.

Con respecto a los excesos y abusos policiales cometidos en contra de los manifestantes, señaló que “en algún momento pueden haber sucedido, pero tienen que investigarse”. Confirmó la renuncia de Gastón Rodríguez como ministro del Interior y que el también teniente general de la Policía es quien “se siente responsable político”

“Ha renunciado. (Gastón Rodríguez) Se siente lógicamente afectado. Es su sector, él tiene responsabilidad indiscutiblemente y la ha asumido de modo propio. Nadie le ha pedido su renuncia, él solito renunció en acto de mucha dignidad. Por lo que nos expresó en su carta de ayer, él se siente responsable político”, señaló.

Asimismo, dijo que no renunciará a su cargo y que si vacan a Manuel Merino “será decisión del Congreso y habrá que entregar el poder a quien le corresponda”. En todo momento, además, justificó su continuación en el gabinete porque “no puede existir un vacío del poder”.