Ántero Flores-Araóz, nombrado primer ministro por Manuel Merino tras el golpe de Estado contra el expresidente Martín Vizcarra, dijo en una reciente entrevista estar en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, cuando era candidato presidencial en el 2016, pensaba lo contrario.

Ántero Flores-Aráoz se presentó junto a Rómulo Mucho y Mery Botton a las Elecciones Generales 2016 con el partido político Orden, agrupación que lanzó “a favor de los pueblos olvidados del interior del país”.

Como parte del segundo capítulo Lucha anticorrupción de su Plan de Gobierno 2016-2021 presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Flores-Aráoz aseguró que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sería piedra angular en su reforma política junto a la inhabilitación de condenados por corrupción.

Inhabilitación permanente para cargos públicos y eliminación de beneficios penitenciarios a funcionarios (pag. 15)

Aquellos servidores públicos que han sido condenados por delitos de corrupción, se le debe aplicar la inhabilitación permanente, sea para empleos en el Estado, postulación a cargos públicos electivos, o sea postor en licitaciones o concurso públicos entre otros.

Se debe eliminar la inmunidad parlamentaria , así como se deben imponer penas mucho más severas a los jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos corruptos. Es importante que para los delitos de corrupción la pena sea efectiva sin beneficio penitenciario alguno.

Un funcionario público que se desenvuelve dentro de la legalidad, no necesita de mecanismos que lo protejan en el actuar de sus funciones. Sólo basta su capacidad, su vocación de servicio y sus cualidades morales para desenvolverse en el cargo encomendado.

Incluso, el actual premier de facto manifestó en señal abierta, cuando le tocó debatir contra Pedro Pablo Kuczynski, su predisposición para eliminar la inmunidad parlamentaria en caso accediera al Poder.

“¿Qué queremos? Que no haya más de este tema de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad. El famoso ‘otorongo no come otorongo’”, precisó ante todo el país el 3 de abril del 2016.

Llegó en último lugar, con menos del 0,5% de los votos.

Esa no fue la única vez que Ántero Flores-Aráoz puso en tela de juicio la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Por ejemplo, en una entrevista del 2019, el exdiputado de Lima Metropolitana por el Fredemo, alianza formada en 1988 por Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Libertad; consideró que la figura debía ser “más lógica” y “menos severa”.

Las declaraciones las dio a propósito del pedido de levantamiento de inmunidad del excongresista Edwin Donayre, hoy desaforado y en el Penal Virgen de las Mercedes de Chorrillos por el ´Gasolinazo'.

“La inmunidad es una institución muy antigua, pero antes cuando no había prensa libre, cuando no había todos los elementos de investigación que tienes colaterales era necesaria. Hoy día tengo mis dudas si es necesaria. Era para evitar que un congresista pudiera salir de su función, porque has armado ‘todo un muñeco’ que no es real simplemente para apartarlo, hoy día eso es casi imposible”, afirmó a Canal N.

Hoy, el premier de facto Ántero Flores-Aráoz considera que la eliminación de la inmunidad parlamentaria no es la mejor alternativa para mejorar la calidad del Congreso, y propone una “reforma constitucional parcial” que permita desencarpetar los procesos olvidados, pero siempre con inmunidad.

“Yo sí creo en la inmunidad parlamentaria. He redactado en los últimos días, antes de ser ministro, un artículo al respecto y lo voy a publicar (...) Lo que no debe haber es ‘otoronguismo’. Como las solicitudes de ese levantamiento las hace la Corte Suprema, muchas veces el Congreso deja el pedido (de levantamiento) encarpetado, no lo saca a dilucidar en las respectivas comisiones, o simplemente lo pasa por agua tibia”, expresó para ATV.

Esto ad portas de comparecer por el voto de confianza ante un Parlamento integrado, parcialmente, por 68 congresistas que aún tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. Aunque, al parecer, muchos han decidido no dárselo y podría correr la misma suerte que en el 2016.

“Hay que hacer una reforma constitucional parcial en que se ponga que si el Congreso no decide (levantar la inmunidad) en 30, 40, 60 días; se considera por silencio congresal automáticamente aprobado”, manifestó.

Puede revisar el contenido del Plan de Gobierno 2016-2021 presentado por el partido Orden en el siguiente enlace.