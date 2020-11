El precandidato presidencial de Acción Popular (AP), Edmundo del Águila, estuvo en Arequipa, como parte de una gira para visitar a sus bases. Del Águila no considera a su correligionario Manuel Merino como un gobernante de facto. Incluso opina que las masivas protestas tras su toma del poder, son azuzadas por candidatos presidenciales y el vacado Martín Vizcarra. No obstante, acepta que toda la situación, dañó la imagen de AP.

¿Manuel Merino es un gobernante de facto?

Esa pregunta me la han hecho muchas veces. En el 2017 se presentó una coyuntura igual, con la misma Constitución, discutiendo los mismos principios y al señor Kuczynski se lo iba a vacar, fomentado por un señor que actuaba en la sombra (Martín Vizcarra). Y hoy en el mismo escenario y contexto, se vaca al señor Vizcarra. Entonces nadie hablaba de un tema inconstitucional.

Pero se cuestiona que Merino habría negociado con otros partidos.

En absoluto, Acción Popular no presentó el tema de la vacancia.

Pero parece que Merino estuvo más que interesado en concretar esta vacancia.

El que estuvo interesado en su momento fue Vizcarra. A raíz de los chats que sacó su entorno, nos dimos cuenta que él negociaba la vacancia de Kuczynski.

Ahora hay oposición de un sector de la población. ¿Podrá gobernar así?

Bueno, hay un sector de la población azuzada por malos líderes políticos y algunos malos referentes de medios de comunicación, que crean un clima adverso para que la gente en una etapa de pandemia, pueda salir.

Pero más allá de la situación sanitaria (en las protestas), ¿no hay una protesta legítima?

Claro que sí, cada uno mantiene su independencia, eso es válido, pero la protesta tiene que darse en parámetros civilizados, con argumentos válidos. Hasta Nadine Heredia ha convocado a protestar, no sé si eso sea bueno.

¿Ud. cree que el gobierno de Merino podrá llegar al 28 de julio del 2021?

Sería lo ideal, él tiene que llegar. Ya no puede ser que en 5 años tengamos 3 presidentes.

No cree que esta vacancia presidencial le está haciendo daño al país, ¿cómo ve estos 3 días de Merino?

Indudablemente ha generado un clima de inestabilidad política, eso es claro, espero que pase pronto. Cuando los ministros, el premier y el presidente, empiecen a entregar la calma, creo que se encontrará una estabilidad.

¿Pero no hay provocación de algunos ministros? El ministro Fernando d’Alessio señaló que el Movadef (brazo de Sendero Luminoso) está detrás de estas protestas.

Bueno, tendrá que demostrarlo. Pero creo que hay pruebas, he visto en redes que grupos extremos convocan a marchas. Al menos en las redes sacan esos enunciados, no sé si serán falsos.

¿Cree que Merino representa cierto legado de Fernando Belaunde o Valentín Paniagua (expresidentes de Acción Popular)?

Él es militante del partido, es un digno militante del partido. Hay algo que Ud. no me ha preguntado, pero se lo voy a decir. Este Congreso es hechura del señor Vizcarra, él cerró el Congreso anterior porque buscaba mejores espacios en un futuro Parlamento. La convocatoria de este Congreso fue celebrada por la gente que hoy día marcha, que ahora dice no los representa. Entonces la responsabilidad de quién es, del electorado, que no sabemos escoger.

Pero hay una premisa razonable de la gente que está en contra, ellos dicen que no eligieron un Congreso vacador, sino para que culminara el periodo.

Pero siempre votas por una persona, un partido político. Nadie sabe qué puede pasar mañana.

¿Cómo queda Acción Popular? Se dice que serían los grandes perdedores por esta vacancia.

Queda indudablemente mellado por todo lo que pasa y porque nos han colocado al centro hace buen tiempo y no es casualidad, estoy seguro que es un tema programado por Vizcarra. Pero somos un partido con 64 años de historia, hemos pasado muchas adversidades y aún estamos de pie.v