Luego de seis días del golpe de Estado respaldado por Alianza Para el Progreso (APP), su líder y fundador César Acuña Peralta se pronunció al respecto e hizo un llamado a Manuel Merino para que no reprima a la población que rechaza su gobierno de facto.

El también precandidato presidencial no declaró a los medios de comunicación, como de costumbre, sino que se dirigió a través de sus redes sociales ante la crisis presentada desde el último lunes, cuando el Parlamento aprobó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

“El señor Merino debe hacer un llamado al diálogo político y social y no a la represión. El Perú necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, y del papel activo de los medios de comunicación como garantes de la información plural y veraz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luis Valdez aseguraba que la vacancia presidencial afectaría la estabilidad del país, pero votó a favor de esta. Ahora es el presidente encargado del Congreso.

Pese a que 20 de los 21 parlamentarios de APP permitieron que Merino de Lama llegue al poder, ahora César Acula señala esperar que “se den cuenta de la situación que atraviesa el país”.

Agrega que deben priorizar la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), la reactivación económica y garantizar las elecciones generales de 2021. Cabe señalar que el Congreso ha iniciado debates de proyectos que buscan petardear la reforma universitaria.

A su vez, el también expostulante para la Presidencia de la República que las otras materias, como la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional deben ser liderados por el próximo jefe de Estado y Congreso, que serán elegidos el 11 de abril de 2021.

César Acuña: “Nunca mentí a Martín Vizcarra”

Por otro lado, César Acuña señaló no “haber mentido” a Martín Vizcarra, pese a que días antes de la vacancia presidencial aseguraron que APP no respaldaría esta iniciativa y el mismo día, solo uno votó en abstención y los otros 20 a favor de esta.

“La bancada de APP me expuso sus razones y atendí su pedido de votar a conciencia. Nunca mentí a Vizcarra. Él siempre supo mi posición. El lunes, iniciado el debate, me llamó una sola vez, y le comuniqué que la bancada tenía libertad de voto y que sería mayoritariamente negativo ”, escribió.

El fundador de APP sostuvo que el exmandatario “puso en riesgo la imparcialidad de la investigación" en su contra "y la neutralidad ante las elecciones” generales de 2021.

La posición de APP el último lunes contradijo los anuncios de la misma bancada días anteriores, así como los mensajes de César Acuña, quien semanas antes afirmó que no apoyaría ningún proceso de vacancia contra Martín Vizcarra.

Asimismo, el legislador Luis Valdez Farías, ahora presidente del Congreso, adelantó que su agrupación votaría en contra de la destitución de Vizcarra al existir “posiciones encontradas”. No obstante, el parlamentario fue uno de los 20 que votó a favor.

Martín Vizcarra señaló que APP “traicionó al Perú”

El exmandatario Martín Vizcarra aseveró que no se sentía traicionado por el partido Alianza Para el Progreso, sino que el país es el afectado con esta la posición contradictoria que tomó la bancada.

“Traición no, un partido político que no es el partido de Gobierno, puede tomar las decisiones que crea conveniente. En realidad no es una traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra. Si el análisis que hace de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú como vemos que en efecto lo esta afectando , ¿la traición a quién es? es al Perú (sic)”, declaró el exmandatario el último viernes.

El ahora expresidente investigado dio a conocer que le había sorprendido la decisión de la bancada de APP, porque días antes el líder del partido, César Acuña, aseguró que votarían en contra de la vacancia.

