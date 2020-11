Flores-Aráoz sobre indultar a Antauro Humala: “Es un tema que no corresponde que yo me pronuncie”

El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, manifestó que él no tenía que dar una opinión al respecto sobre el posible indulto a Antauro Humala, pues es una decisión del expresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

“Eso le corresponde al presidente de la República una decisión y hay dos tipos de indulto. El indulto puro y simple, porque es una atribución presidencial; y el indulto motivado que puede ser por razones de salud o etcétera, pero es un tema que no corresponde que yo me pronuncie ", manifestó Flores-Aráoz en declaraciones a RPP.

En tanto, el primer ministro de facto dio a conocer su postura en contra de tal acción de gracia para el etnocacerista, lo cual justificó diciendo que él había sido parte del Gobierno cuando ocurrió el Andahuaylazo, motivo por el cual Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión.

“Yo tengo una posición particular y quizá es muy clara porque yo era ministro de Defensa cuando sucedió el famoso Andahuaylazo y tengo información de primera mano. Yo en lo particular he expresado mi opinión contraria en ese sentido”, expresó.

Asimismo, precisó que podría renunciar al cargo si Merino de Lama le concediera el indulto al sentenciado Antauro Humala Tasso, intención que han promovido públicamente miembros de la bancada de Unión Por el Perú (UPP).

“Entiendo las razones políticas que puedan haber, entiendo todo eso. Pero yo siempre he mantenido una sola posición y no tengo por qué variarla, simplemente doy un paso al costado y no pasó nada”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.