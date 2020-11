Pedro Cateriano: “El TC no se puede volver a lavar las manos tan fácilmente”

En la siguiente entrevista, el expremier Pedro Cateriano responde sobre el comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) que le pide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre si la vacancia al expresidente Martín Vizcarra estuvo de acuerdo a los principios legales.

¿Qué piensa del comunicado de la OEA, que pide al Tribunal Constitucional manifestarse sobre la legalidad y legitimidad de la decisión del Congreso?

Es oportuno y reitera la preocupación de este organismo internacional por el acontecer nacional y por la vigencia del estado de Derecho en el país. Por eso creo que también el presidente de Colombia, Iván Duque, respaldó el pronunciamiento de Luis Almagro, igual que el presidente del Ecuador, Lenín Moreno.

No todos los comunicados han sido igual de precisos.

Los otros pronunciamientos, de Chile, o de Uruguay, están dentro de los cánones diplomáticos. Y hay silencios que dicen mucho, ¿no? Me refiero al de la Unión Europea, por ejemplo. Este golpe de Estado daña la reputación democrática del país a nivel internacional.

¿Pero el comunicado de la OEA puede tener alguna influencia en la decisión que adopte el TC?

Es sin duda un aval a la causa democrática, que se ve reflejada con la salida a las calles de miles de personas no organizadas, porque los partidos políticos no han convocado la movilización, sino que ha sido algo espontáneo y es liderada por los jóvenes. Entonces, lo que va a pasar va a depender fundamentalmente de la acción cívica de todos los peruanos a nivel nacional. El de la OEA es un pronunciamiento principista que exhorta al TC a cumplir un papel que, lamentablemente, lo dejó de lado.

¿Fue un error la actitud del TC?

Uno de los grandes responsables de esta crisis política y constitucional sin duda alguna es el TC, porque la argumentación que dio su presidenta, Marianella Ledesma, cuando se presentó la medida cautelar fue política, sin sustento legal. Dijo que como varios congresistas habían dicho que no vacarían a Vizcarra ya no era necesario acogerla. Y ahora vemos las consecuencias de esta penosa y censurable determinación. El TC no se puede volver a lavar las manos tan fácilmente, tiene una delicada tarea por cumplir.

La pregunta que varios se hacen es si la cumplirá.

No quiero ser pesimista. Hay señales como la inacción de los magistrados, pero estos deben evaluar la protesta ciudadana, el desconcierto internacional, la solidaridad a nivel de países hermanos expresando su preocupación por lo que ocurre. Lo que se ve es un Gobierno de facto, hay que decirlo muy claramente. El Parlamento ha perpetrado un golpe de Estado y uno de los primeros actos de este gobierno ha sido reprimir a la gente que, pacíficamente, ha salido a ejercer su derecho de protesta ciudadana, sin actos de violencia. Los jóvenes han reaccionado cuando la Policía se ha excedido en la represión. El señor Merino ha ordenado reprimir con perdigones y sin tener un gabinete ministerial. La Constitución no contempla el ejercicio de la Presidencia sin gabinete.

Hoy ya asumieron sus cargos los nuevos ministros.

Da la impresión de que los requisitos para integrarlo eran haber sido funcionario del gobierno de García, o ser “fujiaprista”. ¿Dónde quedó la promesa de un gabinete de ancha base? La única manera de debilitar a este Gobierno de facto es con la protesta cívica. Que Martín Vizcarra, para no acentuar la crisis, no haya defendido la investidura presidencial no borra el golpe de Estado ni suprime a los otros campos de acción para enfrentar a la dictadura.