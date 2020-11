Otto Guibovich: La clase política tiene que cambiar

El vocero de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, expresó que debe generarse una transformación en la clase política peruana. Esto en relación a una supuesta propuesta a Martín Vizcarra para postular al Congreso en los comicios de 2021.

“ La clase política está un poco invertida y hay que cambiarla . La clase política, en su definición más académica, se refiere a esa minoría que gobierna a las mayorías, y una clase política en el Perú no logra consolidarse”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, expresó que dicho cambio debe tener lugar también porque “ la clase política es, a veces, muy tolerante con la corrupción ”.

Guibovich asegura que nadie condicionó a Hans Troyes

El congresista rechazó lo dicho por el legislador de su bancada Hans Troyes respecto a que su colega Ricardo Burga lo obligó a votar a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“Lo único que acordamos aquel día fue que cada uno votaría de acuerdo a sus convicciones. Acción Popular ha sido la única bancada que siempre ha votado a favor, en contra o abstenciones. Hemos sido la bancada más democrática. En aquella reunión yo no he escuchado algo semejante. Rechazo las afirmaciones ”, señaló.

Además, manifestó que ningún parlamentario puede condicionar a otro para que ejecute una acción, ya que “no tiene mandato imperativo”. Indicó que, si le negaban la admisión de una iniciativa legislativa, como aseveró Troyes, otro vocero podía aceptarla.

“Acción Popular tiene tres voceros y cualquiera de ellos puede validar un proyecto. Si alguien le hubiera dicho a Troyes: ‘No te voy a firmar tu (proyecto legislativo)’, sería fútil. Él tiene otras alternativas. Si él acepta ello, acepta un mandato imperativo”, sostuvo.

Guibovich Arteaga deslizó que el mencionado parlamentario estaría bajo órdenes de terceros, ya que, según reiteró, no se trató ese tema durante la reunión que tuvo la agrupación antes de la destitución de Vizcarra Cornejo.

“Aprecio mucho a Hans, creo que es un joven político que tiene una gran trayectoria, pero hay que decir la verdad. Yo no sé cuál es la motivación que tiene hoy día. Yo no he escuchado esa afirmación. No entiendo qué está representando en este momento ”, acotó.

Por ello, comentó que la bancada evaluará qué acciones tomar contra el parlamentario. "Yo he hablado con él y le he pedido serenidad, pero no es el Troyes que siempre hemos conocido. Quiero ver cuál es su motivación”, puntualizó.

Guibovich critica a bancadas que no darán confianza al nuevo gabinete

Al ser consultado por la postura que adoptaron el Frente Amplio y el Frepap para no otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial del Gobierno de facto que encabeza Ántero Flores-Aráoz, Guibovich refirió que antes debían permitirse escuchar lo que propondrán ante el Parlamento.

“Respeto a María Teresa (Céspedes); es una persona bastante seria. Si yo en este momento digo: ‘No vamos a apoyar’, ¿qué sentido tendría que venga el gabinete a exponer ? Ya no deberían venir”, acotó.

Por la mañana, el Frepap adelantó que sus 15 legisladores decidieron no otorgar el voto de confianza a los representantes de las diversas carteras. “Ellos van a tener que ir a pedir el voto de confianza. Ahí le diremos, el Frepap le dirá no porque no estamos de acuerdo con ese gabinete . (...) Lamentablemente está llevando un gabinete que el pueblo está rechazando, entonces, el presidente Merino tiene que escuchar al pueblo”, informó Céspedes.

