Martín Vizcarra: “En este momento, el Congreso y el Ejecutivo son uno solo”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que ahora el Poder Ejecutivo y el Legislativo son “lo mismo”. Esta declaración la da días después de que fuera destituido y de que Manuel Merino asumiera el gobierno de facto.

“ En este momento, el Congreso y el Ejecutivo son uno solo . [...] Uno no sabe si el Congreso es un extensión del Ejecutivo o si el Ejecutivo es una extensión del Congreso, pero es lo mismo”, expresó en diálogo con la prensa.

Asimismo, comentó que se encuentra preocupado por las declaraciones brindadas por la titular de la cartera de Justicia, Delia Muñoz, y del presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, respecto a que el procurador general Daniel Soria deje el cargo.

“ Que lo primero que haga la ministra de Justicia sea pedir la renuncia del procurador general, preocupa , preocupa realmente. Que el premier diga que el Congreso puede cambiar el Tribunal Constitucional en estos momentos, preocupa”, sostuvo.

Martín Vizcarra sobre vacancia: APP traicionó al Perú, no a mí

Vizcarra Cornejo indicó que no se sentía traicionado por el partido Alianza para el Progreso cuando los legisladores de esa bancada optaron por votar a favor de la vacancia en su contra.

“Traición no, un partido político que no es el partido de Gobierno, puede tomar las decisiones que crea conveniente. En realidad no es una traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra. Si el análisis que hace de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú como vemos que en efecto lo esta afectando, ¿la traición a quién es? es al Perú (sic)”, declaró.

Además, el exmandatario señaló que existen diferentes intereses personales en las seis bancadas del Congreso que admitieron su destitución del cargo. Precisó que una de esas intenciones es liberar a un líder político de prisión.

“Hay que ver el tipo de interés que tengan, en particular, cada uno. Hay un grupo que quiere sacar a su líder de la cárcel, hay otro grupo que quiere que su universidad esté activa , tenemos otro grupo que tiene una serie de congresistas con investigaciones fiscales y que quieren mantener esta inmunidad”, subrayó.

Ordenan 18 meses de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra

Este viernes 13 de noviembre, el Poder Judicial impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra por las investigaciones que se le siguen en el marco del caso Club de la Construcción. Es así que no podrá dejar el Perú hasta el 12 de mayo de 2022.

El requerimiento de la Fiscalía precisó entre sus argumentos para la restricción contra Vizcarra Cornejo que, al ser investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita, existe una pena probable en su contra que oscila entre los 3 y 15 años de prisión.

Otras de las razones presentas es que se debe garantizar la presencia del expresidente por las diligencias que tiene programadas el Ministerio Público. El fiscal Juárez Atoche enfatizó en que podría haber fuga, debido a que el investigado “cuenta con los ingresos suficientes para salir del país”.

