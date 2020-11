Manuel Merino pidió licencia al partido Acción Popular

Manuel Merino solicitó su licencia al secretario general del partido Acción Popular, Alan Kessel del Rio. Ello, tras asumir el gobierno de facto por la destitución de Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre.

“Con la finalidad de mantener libre de responsabilidad al partido de cualquier acto de gobierno que presido, le informo que el gabinete de ministros no está integrado por ningún militante de Acción Popular, por lo que también solicito se me conceda licencia a mi militancia partidaria hasta el 28 de julio de 2021 ”, expresó a través de un oficio.

Por su parte, Kessel comentó que admitió el pedido de Merino de Lama con la finalidad de que se asegure la “neutralidad”.

“ Hemos aceptado la licencia de Merino de Lama del partido Acción Popular para que se pueda garantizar la neutralidad que ello conlleva. Nosotros, respetuosos de su decisión la hemos aceptado”, sostuvo Alan Kessel, secretario general.

Merino asegura que no direccionaron votos de vacancia, pese a denuncia de congresista

En la misiva, Manuel Merino informó a la agrupación política de la lampa que no hubo presiones a ningún legislador de la bancada para emitir un voto direccionado durante el proceso de vacancia contra Vizcarra Cornejo.

“Debo puntualizar que durante la votación de la vacancia presidencial, los congresistas del partido, al no estar sujetos al mandato imperativo, actuamos con plena libertad de conciencia, total independencia, convicción y ajenos a cualquier influencia del partido”, se lee.

Sin embargo, el parlamentario Hans Troyes, también acciopopulista, refirió a IDL Reporteros que ocurrió todo lo contrario. Los actos que obligaron a los legisladores a decidir ocurrió cuando Merino ordenó un cuarto intermedio (breve receso) tras la presentación de la defensa de Martín Vizcarra en el hemiciclo.

“El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. […] Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse] nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos . […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso. [La presión] fue [de] Burga . Esto se dio en una reunión en bancada el sábado en el Congreso. […] Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”, sostuvo.

