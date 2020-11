Exprocuradora Ampuero: “Hubo una conversación con la ministra de Justicia”

La exprocuradora Katherine Ampuero refirió que recientemente mantuvo una comunicación con la titular de Justicia, Delia Muñoz. Esta última estaría buscando el reemplazo de Daniel Soria Luján, de la Procuraduría General del Estado.

“ Hubo una conversación con la ministra [de Justicia] . No hubo ningún pedido en concreto, menos aún un condicionamiento y un pedido de desistimiento de contienda de competencia, por lo cual me parece muy grave y nefasto lo que ha señalado el procurador general Daniel Soria, al hacer esta gravísima imputación a la señora ministra. Considero que debería investigarse”, manifestó en diálogo con Canal N.

Agregó que ella fue destituida por una anterior ministra que no respetó la autonomía e independencia de la Procuraduría, por lo que, según dijo, no aceptaría el cargo si es que no se garantizan esos aspectos.

“Quiero se sepa de manera transparente es que Katherine Ampuero jamás va a asumir un cargo mientras no se le garantice la autonomía e independencia de las procuradurías . A mí me botaron por haber botado a altos funcionarios del gobierno de turno, y no solo a altos funcionarios, sino también a las grandes empresas del rubro de la construcción y sus empresarios”, sostuvo.

El último 12 de noviembre Daniel Soria dio a conocer que la ministra Muñoz le pidió su renuncia porque buscan una “nueva estrategia” en el proceso de la demanda competencial que interpuso el Gobierno de Martín Vizcarra contra el Congreso de la República.

Ante esta situación, el procurador general se reunió con otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad y acordaron que no dejarán sus cargos, ya que cuentan con autonomía de otros poderes del Estado.

Cuestionamientos a exprocuradora Katherine Ampuero

Ampuero fue separada de la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato luego de que se negara a cumplir el Decreto de urgencia N.°003-2017 y exigir que Odebrecht continúe a cargo del proyecto Olmos, en Lambayeque, según refirió la extitular de Justicia, Marisol Pérez Tello.

Por esa época, año 2017, Pérez Tello negó que la decisión haya sido una represalia contra la exprocuradora, quien denunció ante el Ministerio Público al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por estar relacionado con Odebrecht.

Otro cuestionamiento a Ampuero Meza fue por no solicitar la inclusión de la empresa Enagás, que era investigada en ese mismo periodo, como tercera civil responsable por el caso Gasoducto Sur Peruano.

