Muñoz sobre demanda: En ningún momento he planteado alguna posición

Delia Muñoz, nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció sobre una posible renuncia de Daniel Soria como procurador general del Estado a pedido de ella.

Previamente, el abogado había señalado en RPP que la titular del Minjus le había pedido esta tarde que se aparte de su cargo porque buscaba una “nueva estrategia” en el proceso de la demanda competencial que el Ejecutivo interpuso ante el TC sobre la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”.

“Lo único que puedo decir es que lamento profundamente que el señor Soria antes de salir a los medios no haya venido a conversar conmigo y además esté alterando algunos de los conceptos que ha vertido. Así que prefiero quedar en ese nivel y no comentar más una conversación de carácter privado entre dos funcionarios públicos que estaban discutiendo, en el buen sentido de la palabra, sobre una determinada posición”, declaró Muñoz en diálogo con Canal N.

En ese sentido, sí confirmó que se había reunido con el procurador, pero que en ningún momento planteó la posición de retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional el último mes de setiembre.

“ Es un tema que nunca he propuesto . (...) Lo que ha dicho es la necesidad de hacer coordinaciones para definir la estrategia que se puede utilizar para llevar adelante la audiencia del día miércoles (18 de noviembre)", remarcó la ministra.

Daniel Soria: Muñoz me pidió renunciar, pero no acepté

Por su parte, tras la presentación de Delia Muñoz en Canal N, Daniel Soria estuvo en el programa ’2020′ y mantuvo su posición de que ella le pidió su salida como procurador porque otra persona (Katherine Ampuero) se encargaría de asumir sus funciones.

Asimismo, reiteró que no renunciaría. “Me he reunido con el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y luego de una deliberación hemos decidido, y se lo acabamos de comunicar a la ministra, que no nos apartaremos de nuestros cargos ”, puntualizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.