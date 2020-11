Ministra de Justicia pidió renuncia de procurador general, Daniel Soria

El procurador general del Estado, Daniel Soria, informó que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia porque buscan una “nueva estrategia” en el proceso de la demanda competencial que interpuso el gobierno de Martín Vizcarra contra el Congreso de la República, la misma que será evaluada el 18 de noviembre.

“Fui convocado el día de hoy en la tarde en el despacho de la ministra de Justicia Delia Muñoz, donde se me pidió mi renuncia y eso, según entendí, porque se quiere realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial que se verá el día viernes en el Tribunal Constitucional”, declaró el procurador para RPP.

Sin embargo, el funcionario señaló que él ni los otros integrantes del Consejo Directivo de la Procuraduría General van a renunciar a sus cargos, señalando que tienen autonomía.

“Se me pidió mi renuncia, me he reunido con el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y luego de la deliberación hemos decidido y se lo acabamos de comunicar a la ministra, de no renunciar a nuestros cargos” , enfatizó el funcionario.

Asimismo, Soria informó que según le manifestó Delia Muñoz, quien juró como nueva titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este jueves ante Manuel Merino, sería la exprocuradora Katherine Ampuero quien lo reemplace en el cargo.

“Creemos que este sistema garantiza una autonomía la que debe preservarse. (...) La persona que se me manifestó (sería mi reemplazo) era Katherine Ampuero”, mencionó.

Noticia en desarrollo...