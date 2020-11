Ministra de Justicia: “No es una protesta espontánea, hay una incentivación”

La nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, cuestionó la espontaneidad de las diversas manifestaciones a nivel nacional en contra del régimen de Manuel Merino de Lama, ante quien juró en el cargo.

La abogada, que reemplaza a Ana Neyra, usó como argumento la “propaganda abundante” en redes sociales como “carteles” y “llamados” para salir a protestar, sin considerar que esta ha podido ser realizada por los mismos ciudadanos.

“Creo que la población ha sido incentiva a salir a las calles. Se están utilizando argumentos constitucionales que no necesariamente van en la línea de lo que es lo adecuado y se está llamando. (...) He visto que no es una protesta espontánea, he visto que hay una incentivación, hay carteles, hay llamados ”, declaró la ministra para RPP.

Para contextualizar su postura, resaltó su experticia en solución de conflictos y puso como ejemplo una manifestación sin personajes que la incentiven a la Revolución Naranja, de Ucrania.

“Yo aparte de ser experta en derecho internacional, manejo conflictos, y por ejemplo, una protesta espontánea fue la que ocurrió en Ucrania en los reclamos de los naranjas, en la que la población salió sin que nadie los incentive. (...) Yo he visto que (en estas manifestaciones) hay un llamado a salir a la calle”, agregó.

Cabe señalar que mientras la abogada declaraba desde su despacho ministerial, miles de peruanos salían a las calles del país para mostrar su rechazo al actual régimen, del que ella es parte desde este jueves 12 de noviembre.

Pide a manifestantes no “incurrir en vandalismos”

Al ser consultada por las personas que ella dice son las que incentivan a la protesta, solo acotó a decir que tenía información “superficial”, por lo que prefirió no dar más detalles al respecto.

“Tengo una información muy simple, por encima, creo que no merece la pena profundizar en eso, yo prefiero invocar a la ciudanía a que ejerzan su derecho a la protesta de manera adecuada, que no incurran en vandalismos , ni contactos para mayores contagios”, comentó.

Por otro lado, enfatizó en no haber minimizado las manifestaciones de tres días consecutivos en diferentes partes del país en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. “Yo no he subestimado a nadie, lo que yo he apreciado es que hay propaganda abundante en las redes sociales en las que dicen vamos a protestar ”, reiteró.

Además, la ministra Muñoz aseguró que ha ordenado el desplazamiento de abogados públicos en cinco comisarías de Lima para que puedan brindar asesoría gratuita para las personas que han sido detenidas de forma irregular, durante la protesta nacional.

“El Estado debe garantizar el derecho a la protesta y de acceso a la justicia. Que exijan su derechos, pero con respeto a la propiedad privada, que no incurran en actos de vandalismo, y sobre todo que recuerden que estamos en emergencia sanitaria y no hay autorización para poder realizar grandes manifestaciones”, remarcó la ministra de Justicia y Derechos Humanos.

